"Харьковводоканал" планирует повысить тарифы - ХАЦ

"Харьковводоканал" планирует к 2020 году поднять тариф на централизованное водоснабжение на 36,5% и тариф на централизованное водоотведение на 79,5%.

Об этом сообщает Харьковский антикоррупционный центр со ссылкой на информацию на сайте предприятия.

Предлагается, что в 2020 году тариф на централизованное водоснабжение будет составлять - 16,72 грн. / куб.м., а тариф на централизованное водоотведение - 11,23 грн. / куб.м.

Напомним, тарифы изменилась только в прошлом месяце. С 21 апреля 2019 тариф на централизованное водоснабжение составляет 12,25 грн. / куб.м., а тариф на централизованное водоотведение - 6,26 грн. / куб.м.

В свою очередь, с 21 апреля 2019 в Харькове тариф на услугу по централизованному снабжению холодной воды составляет 13,14 грн. / куб.м., а на услугу по централизованному водоотводу - 6,70 грн. / куб.м.

Пока остаются неизвестными запланированные на 2020 год тарифы на услугу по централизованному снабжению холодной воды и услугу по централизованному водоотведению.

Согласно Порядка формирования тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод, утвержденного постановлением профильного нац.регулятора, Харьковводоканал в срок до 1 июня каждого года представляет расчеты тарифов на следующий год.

По данным водоканала, на смену тарифов повлиял рост стоимости электроэнергии на 16,6%, рост расходов на оплату труда на 25,4%, рост стоимости химических реагентов.

29 мая должно состояться открытое обсуждение планируемых на 2020 год тарифов. Мероприятие назначено на 9:00, оно пройдет по адресу: пр. Юбилейный, 28-А.

Заявления для участия в открытом обсуждении принимаются до 27 мая в письменном или электронном виде по адресу: 61052, Харьков, ул. Конторская, 90, e-mail: de.hkov@city.kharkov.ua.

Замечания и предложения принимаются в течение 10 календарных дней со дня публикации (16 мая) этого сообщения по адресу: 61052, г.. Харьков, ул. Конторская, 90, e-mail: de.hkov@city.kharkov.ua.