Hörmann. Всегда впереди®

Каждый автовладелец стремится, чтобы машина была в безопасности. Поэтому надежный гараж — необходимое условие спокойствия хозяина. При строительстве не бывает мелочей. И такой элемент конструкции, как ворота на гараж, играет важную роль в обеспечении неприкосновенности помещения.

Хорошие ворота не только защищают от взлома, но и держат оптимальную температуру в помещении, защищают его от проникновения пыли и осадков. И еще одним качеством, на которое также обращают внимание многие автолюбители, является привлекательный внешний вид. Это особенно актуально, если гараж пристроен к дому.

Изделия, которые сочетают в себе высокую функциональность со стильным дизайном, изготавливаются в цехах известного немецкого концерна Hörmann.

Секреты популярности бренда

Когда более 50 лет назад инженеры маленькой тогда Hörmann разработали прогрессивный дизайн гаражных ворот, они совершили настоящий технологический прорыв. Традиционную модель с распахивающимися створками заменили цельным деревянным или металлическим щитом. При автоматическом открывании он двигался вверх и располагался под потолком.

Такая конструкция позволила рациональнее использовать пространство в гараже и перед ним. Бурный расцвет компании начался с растущей популярности тех новаторских ворот.

Это была ставшая ныне классикой модель подъемно-поворотных ворот марки Berry. С тех пор дизайнеры компании разработали еще две модификации: секционные ворота с электроприводом и рулонные марки RollMatic.

В первом случае полотно состоит из набора одинаковых стальных секций. При открывании находится под потолком. Во втором варианте — воротное полотно складывается из более узких и легких секций из алюминия. При открывании они наматываются на вал и располагаются над проемом. Электроприводы работают с минимальным шумом. Поэтому ворота можно устанавливать вблизи от жилья.

Надежная антивандальная защита и комплекс уплотнений по периметру защищает гараж от взлома и сюрпризов погоды. Ворота безопасны в пользовании, случайное падение или защемление пальцев исключается конструкцией. Каждая модель комфортно управляется дистанционно при помощи пульта. Это особенно актуально в ненастную погоду. Пульт ДУ защищен от клонирования, поэтому никто не сможет управлять воротами вместо хозяина.

Дизайнерскую ценность гаражной продукции Hörmann увеличивает возможность выбрать из широкого ряда цветов и мотивов. Для удобства клиентов компания предлагает к каждому виду ворот боковую гаражную дверь в том же стиле.

С вопросами об ассортименте, заказе, доставке и монтаже ворот обращайтесь к сотрудникам предприятия Hörmann Украина. Информацию о контактах найдете на страницах официального сайта компании. Вы можете позвонить на горячую линию или заказать обратный звонок.