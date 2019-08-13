«ХТС» отдали миллионы гривен частной фирме, где работают их же сотрудники

Коммунальное предприятие «Харьковские тепловые сети» заключило договор с ООО «Фирма "Мир"» о проведении ремонтных работ стоимостью 13,145 миллионов гривен.

Об этом сообщили в «Харьковском антикоррупционном центре» со ссылкой на отчет о заключении договора и проведения аукциона, который размещен на портале системы электронных закупок «Прозорро».

Так, речь идет о реконструкции тепловых сетей по ул. Броненосца «Потемкин» и на площади Защитников Украины.

Основные сотрудники фирмы «Мир» - это люди, которые работали или работают в «ХТС». Так, главный инженер фирмы Дмитрий Кривич ранее подавал декларацию как начальник 2-го магистрального района Слободского филиала коммунального предприятия. Мастера по ремонту Роман Антоненков и Геннадий Гадасевич в социальных сетях указывают, что работают в «ХТС». То есть вместо того, чтобы выполнять ремонт силами собственных сотрудников и сэкономить средства, коммунальщики отдают подряды частной фирме, где работают их сотрудники.

Всего же от КП «Харьковские тепловые сети» фирма получила 75 подрядов на общую сумму 86,44 млн. гривен.