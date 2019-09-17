"ХТС" планируют пересмотреть тарифы на тепло

Коммунальное предприятие «Харьковские тепловые сети» накануне опубликовало проект, согласно которому платить за тепло с 1-го января 2020 харьковчане смогут уже по новой цене. Однако сколько именно - пока не известно, ведь он предусматривает 2 варианта. Первый - снижение стоимости чуть более чем на 10 процентов для населения, исходя из фактической стоимости природного газа. Второй - неприятный, согласно нему тариф подскочит более чем на 28 процентов.

Владимир Рысенко, адвокат, активист ХАЦ

При повышении цены на газ они ссылаются не на НКРЕ, они не ссылаются на официальные источники, они не ссылаются на решение Кабмина. Они ссылаются на информацию, опубликованную на сайте «Українських новин», что, может быть, цена на газ может возрасти до 7-ми тысяч гривен. Есть решение Кабмина о повышении цены до 7-ми тысяч? Нету. Вот, когда будет, тогда и будем обсуждать. До этого обсуждать новости на общественных слушаниях — это глупость.

Также в ХТС анонсируют проведение общественных слушаний по корректировке тарифов относительно филиала «ТЭЦ-3» уже 23 сентября. Зато подавляющее большинство горожан говорят, что еще не пришли в себя от майского повышения стоимости оплаты за тепло и горячую воду, а о зиме вообще предпочитают не вспоминать.

Пенсионерка Людмила живет в трехкомнатной квартире. Говорит, батареи зимой горячими не бывают, а температура в помещении вообще не поднималась выше 20 градусов. И за такой уровень услуг из собственного кошелька платила больше 3-х тысяч гривен.

Людмила Викторовна, пенсионерка

Я живу на первом этаже, у нас холодно, у нас ноги мерзнут. Температура, если так градусов 18, то ходишь там градусов - 13-14. Не верю, газа нет, договор на следующий год не заключен, что там будет - неизвестно. Бегущей строкой написано, что газовые хранилища на 16 процентов заполнены…

Харьковчанка

Холодно, холодно было. В двух комнатах еще нормально, а в третьей холодно было. Я вам скажу честно: мне вообще не нравится всё, что они делают

Между тем специалисты Харьковского антикоррупционного центра говорят, что постоянный рост тарифов никак не влияет на качество услуг, оказываемых Харьковскими тепловыми сетями, а общественные слушания, которые проводятся систематически, по факту - фикция.

Владимир Рысенко, адвокат, активист ХАЦ

То есть они его выслушивают, они не дают ответов, а не выслушивают, они дают слово, они не дают ответов. Просто монотонно прочитывают положенные слова о том, что планируется повышение тарифов. Не смотрят на то, что в зале присутствуют те, кто против - они не считают голоса. Сообщают: предложение поддержано большинством присутствующих в зале

Кроме этого, по словам Владимира Рысенко, на так называемые «общественные слушания» иногда крайне проблематично попасть, а часть присутствующих - сотрудники Харьковских теплосетей.