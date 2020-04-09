Имбирь по 400, лимоны - по 120: цены на иммуностимулирующие продукты резко взлетели

Только харьковчан перестало лихорадить от опустошения прилавков с туалетной бумагой и гречкой, как появился новый ажиотаж - на иммуностимулирующие продукты. Лимоны, чеснок, лук и имбирь из-за такого резкого спроса подорожали в два, а то и в четыре раза. И такие экзотические фрукты, которые раньше многим были не по карману, как, например - ананас по 80 гривен за килограмм, теперь кажутся относительно недорогой покупкой, потому что на лимонах, лежащих рядом на прилавке, ценник в 120 гривен, а имбирь на прошлой неделе вообще стоил полтысячи за кило.

Кристина, продавец

По осени имбирь был у нас сколько - 90 гривен, сейчас он 400 стоит, лимоны были 50, сейчас 100 гривен. Чеснок - 150 старый, 180 - молодой. Вообще, очень всё плохо, бывает, привезем, а оно никому и не надо, а не привезти мы тоже не можем. Если, допустим, мы могли раньше привезти ящик, мы продать могли в день, то сейчас нужно ящик продавать три-четыре дня, а то и больше.

Люди такие “кусачие” цены, жалуются продавцы, действительно обходят стороной и если и позволяют себе такую ​​"роскошь", то берут поштучно.

Анна, продавец

Цены, как бы, увеличились, но лимон очень сильно подорожал, в связи с чем это произошло, я не знаю. Наверное, поставщики решили заработать, либо потому что во всем мире хотят лимон кушать, непонятно. Цена была 50 гривен, сейчас 120 гривен на лимон.

Лимоны, говорят продавцы, пока везут из Испании и Турции, имбирь - из Бразилии, а вот чеснок, пока отечественный еще не родил, закупают в Египте. Одна головка обойдется от 6 до 13 гривен, а вот за один лимон придется выложить больше.

Двадцать три сорок.

А вот цены на мед держатся на том же уровне, берут его охотно, наибольшим спросом пользуется сладость из разнотравья, по сравнительно невысокой цене.

Разнотравье - поллитра - 70 гривен, гречневый - 80, акация - 120.

На рынке, говорят продавцы, покупателей существенно меньше, поэтому по соблюдению норм Кабмина проблем пока не возникает. Все прилавки оклеены пленкой и так как ранее выбрать себе фрукты или овощи, которые, как говорится, на тебя смотрят - нельзя.

Трогать продукты покупателям запретили, а тем кто приходит скупиться без маски, рассказывает Юрий, товар и совсем не отпускают.

Юрий, продавец

Потихонечку берут все, кушать-то хочется. Весна, хочется ж помидорчика, огурчика свежего. Понемножку, но берут. Все считают свои деньги. А денег не хватает. Покупатели друг от друга подальше, соблюдается у нас более-менее, стараемся прикрыть товар, чтобы меньше руками брали, тот, кто без перчаток, без маски стараемся мы не то, чтобы отгонять. А предупреждать - не надо ничего трогать, близко не подходите, маску надевайте.

Харьковчан же такие цены шокируют, впрочем говорят, уже понемногу привыкают к удорожанию, пытаются сейчас есть больше сезонных овощей, потому что цены на них пока существенно не изменились.

Анастасия

Ну, лимоны под 100 гривен, были и дороже - по 120 на рынке. Ну, это достаточно дорого.

Людмила

Ну, зелень хочется добавить, ну, фрукты, но ещё рано.

Но вот только медики говорят, что ни одного доказательства, что именно лимон, имбирь и чеснок защитят от коронавируса, - нет. Их можно употреблять только как дополнительный источник витаминов, которые действительно укрепляют иммунитет.