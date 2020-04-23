Иммигрантов в США не хотят видеть: безработица в стране растет

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп подписал указ о временной остановке иммиграции в страну. Об этом он сообщает пресс-служба Белого дома в Twitter. Такая мера была принята в условиях дефицита рабочих мест в стране из-за пандемии коронавируса.

"Чтобы защитить наших замечательных американских работников, я только что подписал указ о временной приостановке иммиграции в США. Это гарантирует, что безработные американцы из всех слоев общества будут первыми в очереди на вакансии после открытия экономики. Мы также сбережем наши медицинские ресурсы. Мы должны заботиться о наших пациентах, рабочих, поэтому мы это сделали", - сказал Трамп, подчеркнув, что положения указа могут быть как ужесточены, так и смягчены в будущем.

В Белом доме отметили, что исключение будет сделано для врачей и других работников, чья помощь необходима в борьбе с коронавирусом.

Напомним, Соединенные Штаты выдают два основных типа виз: иммиграционные визы для людей, которые намерены постоянно проживать в стране, и неиммиграционные визы для лиц, находящихся на временном пребывании. Количество иммиграционных виз, выданных при Трампе, сократилось по сравнению с уровнями его предшественника Барака Обамы.

Государственный департамент США выдал примерно 462 000 иммиграционных виз в 2019 финансовом году, который начался 1 октября 2018 года. Эта цифра представляет собой снижение на 25 процентов по сравнению с 2016 финансовым годом, последним полным годом при Обаме. В 2019 финансовом году Соединенные Штаты выпустили более 8 742 000 неиммиграционных виз, охватывающих всех - от туристов до временных работников. По данным Госдепартамента, это на 16 процентов ниже уровня 2016 года.

18 марта Соединенные Штаты приостановили обычные визовые услуги в большинстве стран мира из-за вспышки коронавируса, что, как ожидается, резко замедлит легальную иммиграцию. Кроме того, страны во всем мире закрыли свои границы и приняли карантин, чтобы ограничить распространение вируса, значительно сократив количество путешествий по всему миру.