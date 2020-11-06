“Индекс борща” или Во сколько обойдется украинское блюдо этой осенью

На весь мир известен борщ - одно из основных блюд на столе украинских семей.

Вот Елена его готовит еженедельно, ведь это любимое блюдо ее мужа. Впрочем, к ценам не присматривается.

Елена, харьковчанка

Ну, такое может быть, что и подешевел. Свекла, например, и капуста - дешевле. Картошка, чуть-чуть там, на гривну дешевле. Мясо подорожало, а без мяса борща не сваришь.

Для приготовления традиционного борща необходимо полкило свеклы и картофеля, 200 граммов моркови и лука, 300 граммов капусты и свинины. Также еще понадобится сметана, томатная паста и подсолнечное масло.

По стоимости кастрюли борща можно отследить, как меняются цены на основные продукты в Украине.

Ирина, продавец

Тот год был намного дороже. А этот год цены очень приемлемые - что буряк, что лук, что морковка: можно сказать даже, что упала. То ли урожая много, то ли покупательская способность какая у нас сейчас.

Алина, харьковчанка

Я прихожу в супермаркет и делаю вооот такую закупку и я не знаю, что там борщ. Но, может быть, подорожал, не могу сказать. Наверное, относительно прошлого года и этого времени - не очень, ну, по овощам - так точно.

Продавцы уверяют, что овощи подешевели: сейчас на рынке килограмм капусты стоит шесть гривен, картофеля - десять, свеклы и моркови - восемь, лука - 7 гривен.

Впрочем, больше стоимости борщу добавляет мясо. С расчетом на 300 грамм свинины кастрюля борща обойдется украинской хозяйке этой осенью в 74 и еще 20 копеек - приблизительно столько же, как и в прошлом году.

То есть в Харькове, говорят и покупатели и продавцы, цена борщевого набора особо не изменилась.

Елена, продавец мяса

На борщик покупают ребрышки, грудиночка - 85, можно купить и горочку - по 100. Ну, в принципе, эконом вариант – это у нас ребро, борщ шикарный будет.

По официальным данным Государственной службы статистики Украины, на потребительском рынке за год больше всего подешевели овощи – на 16%.

В то же время цена повысилась на мясо, но не существенно.

Экономист Сергей Беренда разъясняет, что эти статистические данные не показывают достоверной картины. Ведь определенные продукты в различных областях будут стоить по-разному. Также он отметил, что следует учитывать, что стоимость овощей зависит от урожайности в регионах.

Сергей Беренда, экономист

Дивіться, тут ще питання полягає у тому, що у який час ми порівнюємою: якщо восени - це одна ситуація, літом - друга, зимою - третя. Тобто всі ці порівняння - вони також є відносними. Наскільки я пам'ятаю, до війни ціна була – «індекс борща» - дорівнювала 30 гривень.

То есть «индекс борща» за шесть лет повысился в более чем два раза. Это подорожание отражает уровень инфляции в Украине.

«Индекс борща» - это экономическая калька американского «индекса бигмака».

В разных странах мира экономисты на основе цены бутерброда проверяют, насколько валюта страны недооценена (или переоценена) относительно доллара США.

Считается, что в нацвалюте любой страны он в пересчете на доллары должен стоить столько же. Если стоит больше - валюта переоценена к доллару, меньше - недооценена.

В Украине же решили высчитывать уровень инфляции по более традиционной пище. Так в 2012 году и появился «индекс борща».