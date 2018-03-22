Индекс мяса, сыра и яиц. Сколько сейчас просят за эти продукты на рынке и о каких ценах в будущем говорят экономисты

Элитное яйцо, Полтавское, очень хорошо берется, 30 гривен, свежайшее пользуется спросом. Чуть меньше такой же вариант, но немножечко меньший.

С осени прошлого года цены на куриные яйца почти не изменились. В зависимости от размера и веса колеблются от 24 до 30 гривен. Возле прилавков с чуть ли не самым популярным продуктом в предпасхальные недели, пока не очень много покупателей. Продавцы говорят, появление ажиотажа ждут за несколько дней до праздничных выходных.

Татьяна, продавец яиц:

Сейчас торговля так средненькая, такие дни, как среда-четверг, у нас слабоватая торговля, а суббота-воскресенье повыше. К празднику все равно яйцо к Пасхе брать будут, это праздник, берут дорогое, качественное, все равно покупатель берет. Есть покупатель средний, есть позволяет себе купить подороже. Рекомендую приходить за свежими яйцами к нам, по цене, я думаю, что будет, наверное, так же, ни взлета, ни падения.

После стремительного скачка цен во второй половине 2017-го, в данный момент остановился и рост стоимости сала. А вот мясо до сих пор остается для многих украинцев деликатесом. В частности, за кило говядины без костей на рынках и в супермаркетах просят около 140 гривен. Цены на элитные сорта свинины тоже кусаются, еще полгода назад килограмм этого вида мяса можно было приобрести за 100 гривен, в предновогодние дни стоимость увеличилась до 120 и на этой отметке стала на паузу.

Любовь, продавец мяса:

Свинина осталась в прежней цене, мякоть - 120 гривен, на косточке - 95 и 100. Ничего пока не поменялось по цене. Сало: почеревина от 110, 120; белое - и 70, и 80. Ну, цена прежняя осталась. Надеемся, конечно, что перед праздниками хотя бы за неделю пойдет торговля, пока все ровно, и мясо присматривают, спрашивают, прицениваются. В основном ножки, голяшки, хоодцовые наборы по-немножечку покупают.

Изменились в большую сторону также и цифры на ценниках за курятину – от 65 до 80 гривен за целую курицу, филе – от 90 килограммов. За последние полгода существенно выросла стоимость творога, теперь на рынке его продают приблизительно за 80 гривен – кило. Цены на твердые сыры начинаются со 110. Около 10 гривен добавилось и в цене масла. Тем временем, экономисты прогнозируют, что до Пасхальных праздников серьезных изменений в стоимости мяса и молочной продукции не будет. Вместе с тем, до конца года цены могут снова повыситься из-за долларовой зависимости сельского хозяйства в Украине: по словам экспертов, фермерам в данный момент невыгодно выращивать животных из-за дорогостоящего топлива и кормов, а значит высокой себестоимости продукта из-за привязки составляющих к валютному курсу.