Индексация пенсий: до конца года проведут два перерасчета выплат

15 мая 2020 г. 11:00
Источник: ТСН.ua

До конца этого года украинцам еще два раза проведут индексацию пенсий.

Об этом рассказали в сюжете «Сніданок 1+1».

Индексацию пенсий пенсионерам снова проведут в июле.

Перерасчет выплат связан с повышением прожиточного минимума.

Размер минимальной пенсии увеличат на 74 гривны до 1720 гривен.

В декабре запланирован еще один этап повышения.

Тогда выплаты вырастут на 57 гривен и достигнут 1769 гривен.

Кроме того, в связи с повышением «минималки» перечислить пенсионерам должны и выплаты за стаж.

Как сообщалось, в мае повышенную пенсию получит 8,4 млн украинцев.

Пенсии будут проиндексированы на 11%, таким образом, размер выплаты вырастет в среднем на 260 гривен.

Кроме того, женщинам с трудовым стажем более 30 лет и мужчинам свыше 35-летний стаж повышен минимальный размер пенсии. Ее размер вырос до 2100 гривен.

 

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