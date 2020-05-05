Индексация пенсий: кому заплатят больше и кто останется без надбавок?

Пенсионерка Анна Ивановна с нетерпением ждет надбавки к пенсии. Ежемесячно получает около 2 тысяч гривен, хотя стаж работы составляет 40 лет. В апреле ей уже насчитали так называемую "карантинную" тысячу. Деньги потратит, в первую очередь, на лекарства.

Анна Ивановна, пенсионерка:

Каждый месяц я трачу 700-800 на лекарства. Это так, чтоб лишнего ничего. А если и то, и то - 1200 получается. Я себе позволить не могу, потому что у мужа 2, у меня 2. Когда он работал, было 4700 у него, тогда можно было еще кое-что... А детям, знаете, как - у них свои семьи, свои дети.

На лекарства, средства защиты во время карантина и продукты, прежде всего, тратит помощь от государства и харьковчанка Татьяна. Она получает социальные выплаты по инвалидности. Хотя на все необходимое - едва хватает. Приходится экономить.

Татьяна, получатель социальной помощи:

Я инвалид, мне заплатили там, у меня 3 тысячи пенсия, и тысячу добавили помощь. Если только на продукты, то куда ни шло. А если лекарства покупать, то это...

Единовременное пособие на период карантина на Харьковщине насчитали более 600 тысячам пенсионеров, а также тем, кто получает другие соцвыплаты. Кроме того, отныне людям, старше 80 лет ежемесячно должны добавлять 500 гривен к пенсии по определенному порядку. А с 4 мая началась выплата проиндексированных пенсий. Средства будут выдавать привычным способом - на банковскую карту или через почту.

Юрий Шпарага, дир. Деп. социальной защиты населения ХОГА:

Додатково до пенсії буде нараховано 11% виплат. Це знову ж таки значуща сумма, якщо брати в масштабах Харківської області, до загальних коштів, які виплачуються пенсіонерам. Якщо сьогодні ми виплачуємо приблизно 2 мільярди 600 мільйонів, то після індексації ця сума сягне 3 мільярдів. Більше 3 мільярдів гривень.

Если люди не получили необходимые надбавки от 100 гривен и выше, следует обратиться в Пенсионный Фонд или на горячую линию управления соцзащиты, подчеркивают в профильном Департаменте областной администрации. Правда, некоторые граждане останутся на этот раз без индексации. В частности, это украинцы со спецпенсиями - судьи, прокуроры, госслужащие и тому подобное. Не стоит рассчитывать на дополнительные средства и пенсионерам, которым начислены другие надбавки, например, льготный стаж и выслуга лет.

В правительстве обещают облегчить жизнь незащищенных слоев населения и с помощью субсидий. Приостанавливать помощь на расчет за коммуналку - запрещено на время карантина. Исключение - смерть субсидианта или переезд в другое место жительства. Неизменной останется и сумма обязательного платежа.

Юрий Шпарага, дир. Деп. социальной защиты населения ХОГА:

Якщо громадянин отримує певний дохід, то йому витрати на субсидію відшкодовувалися на погашення плати за житлово-комунальні послуги, і він із цього доходу сплачував тільки 15%. Перед цим було прийнято збільшити цей відсоток до 20%, але на період карантину цю норму призупинено, і вона залишається та, що і була попередня - тобто 15%.

Денег на субсидии для жителей Харьковщины сейчас хватает, уверяют областные чиновники. И добавляют - несмотря на карантин, именно льготники наиболее ответственные во время карантина. Уровень проплат среди субсидиантов области составляет 92 процента.