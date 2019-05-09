Инфляция в Украине в апреле ускорилась до 1%, - Госстат

09 мая 2019 г. 15:15
Источник: 112.ua
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Цены на потребительском рынке Украины в апреле выросли по сравнению с предыдущим месяцем на 1,0%. Об этом сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

"Инфляция на потребительском рынке в апреле 2019 года по сравнению с мартом 2019 года составила 1,0%, с начала года – 3,4%", - отмечается в сообщении.

В частности, цены на продукты питания и безалкогольные напитки за указанный период повысились на 1,4%, на одежду и обувь - на 1,9%, на жилищно-коммунальные услуги - на 0,2%, на услуги, связанные со здравоохранением, - на 0,6%, на образование - не изменились.

При этом отмечается, что базовая инфляция за аналогичный период, наоборот, снизилась до 0,4%, а с начала года на 2,1%.

Напомним, в марте инфляция в Украине составляла 0,9%, в январе-марте - 2,4%.

Ранее стало известно, что Национальный банк сохранил прогноз инфляции 6,3% в текущем году и около 5% в начале 2020 года. 

 

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