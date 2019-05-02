Инновационные жилые комплексы от SAGA Development®

Первичный рынок недвижимости Украины перенасыщен предложениями. Согласно данным Государственной службы статистики Украины, в Киеве по итогам первого полугодия 2018-го было сдано в эксплуатацию 334 тыс. кв. м жилой недвижимости. Застройщики всячески пытаются выделиться на фоне конкурентов и привлечь внимание инвесторов к своим проектам. Девелоперская компания SAGA Development активно внедряет инновационные технологии, которые способствуют максимальному комфорту и безопасности жильцов.

Знакомство с SAGA Development

Компания САГА Девелопмент основана в 2016 году. В феврале 2018-го был сдан в эксплуатацию первый объект — ЖК NEW YORK Concept House. Сегодня в активе застройщика есть более десяти строящихся жилых и полифункциональных комплексов. Популярные проекты:

RYBALSKY;

CHICAGO Central House;

RESIDENT Concept House;

EINSTEIN Concept House;

HAPPY HOUSE.

Для всех вариантов квартир характерны просторные спальни и кухни, удобные санузлы, высокие потолки, панорамные окна. Со всей необходимой документацией можно ознакомиться на официальных сайтах проектов.

Архитектура, общественные пространства, инновационные технологии управления домом, создание комьюнити — то, на чем акцентирует внимание застройщик. Возможность адаптировать квартиры под потребности жителей — ключевая особенность объектов SAGA Development. Важно отметить, что инвесторы могут перепланировать жилье на этапе строительства.

SFERA living system

В 2017 году девелоперская компания запустила SFERA living system. Она состоит из мобильного приложения SFERA, управляющей компании ATMOSFERA и системы «умный дом». Посредством мобильного приложения SFERA жильцы смогут заказывать услуги клининга, оплачивать счета за коммунальные услуги, вызывать сантехника, дистанционно открывать гостям двери в дом и пр. Все функции мобильного приложения доступны круглосуточно. Приложение можно скачать на смартфон или планшет Android и iOS.

Осенью 2018 года был запущен обновленный чат-бот SAGA Support, призванный обеспечивать эффективную коммуникацию инвесторов с сотрудниками отдела сервиса в режиме реального времени. Посредством чат-бота можно зарезервировать дату для просмотра квартиры, договорится о встрече с менеджером отдела сервиса, узнать, как продвигается строительство, присоединится к проекту клиентского контроля. Инвесторы могут задавать боту интересующие их вопросы и оперативно получать ответы.

За более детальной информацией обращайтесь в отдел продаж SAGA Development.