 

Инспектор харьковской таможни приобрела BMW, в десять раз занизив его стоимость - ХАЦ

17 октября 2019 г. 11:35
136 просмотров

Инспектор Харьковской таможни приобрела BMW за 49 тысяч гривен, в десять раз занизив его стоимость.

Об этом сообщили в Харьковском антикоррупционном центре со ссылкой на декларацию госсужащей, опубликованную на сайте НАПК.

Речь идет о главном государственном инспекторе Харьковской таможни ДФС Татьяне Скляренко, которая приобрела автомобиль BMW i3 ХЕТЧБЕК-B 2015 года.

В декларации Скляренко указала, что стоимость данного австомобиля - 49 тысяч гривен.

По данным ХАЦ, рыночная стоимость подобной машины стоит 17-18 тысяч долларов или около полумиллиона гривен. Фактически инспектор занизила стоимость автомобиля в десять раз, отметили антикоррупционеры.

Кроме того, отмечают в ХАЦ, в 2016 году сын Скляренко стал владельцем жилого дома площадью более 200 кв.м, стоимость которого также не указана.

В 2017 году ей подарили квартиру в Харькове площадью 56 кв.м. Скляренко указала, что стоимость квартиры стоит 10 000 грн. от кого был подарок, инспектор тоже не указала, добавили в ХАЦ, отмечая, что чиновница не показывает и собственные доходы: например, в 2018 году она не показала ни копейки доходов.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Бюро переводов StarАльянс                          Курсы французского                          Потрібна посвідка на проживання в УкраЇні? - "Паспортний сервіс" на Сумській, 10! "Аve Plaza" , т. 783-74-88                          Рапира вернулась в Харьков! СК «Метод» приглашает детей 7-11 лет в секцию фехтования. ул.Благовещенская,13 т (099) 39-00-468; (073) 39-00-468                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.