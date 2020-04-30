И.о. мэра Дергачей подозревают в растрате почти 200 тысяч гривен на юруслуги

В Харьковской области правоохранители сообщили в подозрении должностному лицу, которое временно исполняло обязанности Дергачевского городского головы, в совершении растраты чужого имущества путем злоупотребления служебным положением (ч. 2 ст. 191 УК Украины).

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Установлено, что в 2019 году женщина, являясь должностным лицом и временно исполняя обязанности Дергачевского городского головы, злоупотребляя служебным положением, совершила растрату средств местного бюджета.

Чиновница имела дружеские отношения с бывшими должностными лицами Дергачевского городского совета, которые подозреваются и обвиняются в служебной халатности, подделке официальных документов и их использовании, что нанесло ущерб Дергачевскому городскому совету.

Во время исполнения обязанностей Дергачевского городского головы, чиновница подписывала документы об уплате юридических услуг для защиты подозреваемых, совершая, таким образом, растрату средств местного бюджета.

Общая сумма ущерба, нанесенного ею территориальной общине в лице Дергачевского городского совета, составляет 193 500 грн.

Женщине грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

