Итальянская мафия наживается на коронавирусе

Эксперты утверждают, что итальянские мафиозные организации намерены увеличить свою прибыль от пандемии коронавируса в стране, поскольку бандиты расширяют свой бизнес и адаптируют наркоторговлю во время кризиса. Об этом пишет издание The Telegraph.

В то время как Италия пытается противостоять кризису коронавируса, она также должна смириться с влиянием преступных организаций и ростом числа погибших.

"С пандемией расширяются секторы рынка, контролируемые итальянскими мафиозными организациями", - заявил Daily Telegraph Роберто Савиано, автор бестселлера " Гоморра".

Мафия может утроить свою прибыль от всего этого, потому что сектора, в которые они инвестировали, и которые они теперь контролируют во многих областях, растут. Мафиози теперь торгуют медицинскими масками, которые предназначались для больниц, и контролируют поставки продуктов питания в стране. Оборот наличных банд за год оценивается в 120 миллиардов евро. До введения карантина в начале марта связанные с мафией наркодилеры продавали старые запасы по более высоким ценам. Теперь банды готовятся к кокаиновому буму после снятия ограничений.

"В начале кризиса они могли продавать любой вид наркотиков, даже что-то уж очень черствое, по цене выше средней. Поскольку люди запасались", - пояснил Савиано. - "Марихуана и героин - это наркотики, которые больше потребляют во времена общественной тревоги. Однако, спрос на кокаин возрастет, когда кризис закончится. Отсутствие проверок в портах во время пандемии означает, что кокаин будет легче доставлять. Передвижение грузов кокаина будет на высшем уровне, чем когда-либо", - добавил он. Тем временем, по словам прокурора Италии Никола Граттери, который занимается борьбой с мафией, дилеры пытаются приспособиться к карантину. К примеру, они организовывают "доставку пиццы" и доставляют наркотики прямо домой.

После финансовой катастрофы, которую повлечет коронавирус, в Италии ожидают волну рэкета. Закрытие ресторанов, гостиниц, пиццерий будет иметь сокрушительный эффект. Если государство не окажет финансовую помощь, много кто обанкротится. И, чтобы спастись, владельцы бизнеса могут обратиться к криминальным организациям, которые используют деньги от продажи кокаина, чтобы давать займы и заниматься ростовщичеством.

После финансового кризиса в 2008 году итальянские мафиози крупно разбогатели. Благодаря прибыли, добытой по той же схеме, они массово скупали компании, которые были на грани краха. И, похоже, это же преступники провернут во время кризиса коронавируса.