Из магазина изъяли более 3 тысяч пачек контрафактных сигарет

19 марта 2019 г. 12:56
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В одном из магазинов в поселке Песочин правоохранители обнаружили и изъяли более 3 тысяч пачек сигарет без соответствующих акцизных марок. 

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Полицейские выявили незаконный табак в ходе проведения профилактических рейдов с целью выявления фактов продажи нелегальных табачных и алкогольных изделий.

Относительно продавщицы полицейские составили административный протокол по ч. 1 ст. 164 (нарушение порядка осуществления хозяйственной деятельности) Кодекса Украины об административных правонарушениях. 

По санкции статьи за данное нарушение предусмотрен штраф от 1 до 2 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией изготовленной продукции, орудий производства, сырья и денег, полученных в результате незаконной деятельности, или без таковой. 

 

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