Из магазина изъяли более 3 тысяч пачек контрафактных сигарет

В одном из магазинов в поселке Песочин правоохранители обнаружили и изъяли более 3 тысяч пачек сигарет без соответствующих акцизных марок.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Полицейские выявили незаконный табак в ходе проведения профилактических рейдов с целью выявления фактов продажи нелегальных табачных и алкогольных изделий.

Относительно продавщицы полицейские составили административный протокол по ч. 1 ст. 164 (нарушение порядка осуществления хозяйственной деятельности) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

По санкции статьи за данное нарушение предусмотрен штраф от 1 до 2 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией изготовленной продукции, орудий производства, сырья и денег, полученных в результате незаконной деятельности, или без таковой.