Из-за карантина "Мегабанк" временно закрывает часть отделений. Оплатить коммуналку можно дистанционно

В связи с карантинными мероприятиями в стране и для сохранения здоровья клиентов и сотрудников банка, в работе отделений АО «МЕГАБАНК» произошли изменения.

С 21 марта временно прекращают работу следующие пункты приема платежей в Харькове.

С 23 марта временно не будут работать следующие отделения.

В Харькове получить услуги можно в других отделениях банка с полным перечнем банковских операций по адресам:

г. Харьков, проспект Петра Григоренко, 13

г. Харьков, ул. Гвардейцев Широнинцев, 29-А

г. Харьков, проспект Московский, 199

г. Харьков, проспект Александровский, 140

г. Харьков, проспект Гагарина, 244

г. Харьков, Салтовское шоссе, 262

г. Харьков, ул. Грицевца, 27

г. Харьков, ул. Сумская, 39

г. Харьков, ул. 23 Августа, 61

Напоминаем харьковчанам, что осуществить платежи за коммунальные услуги можно дистанционно на сайте Единого расчетного центра erc.megabank.ua и в мобильном банке todobank.com.ua.