Из-за карантина "Мегабанк" временно закрывает часть отделений. Оплатить коммуналку можно дистанционно

В связи с карантинными мероприятиями в стране и для сохранения здоровья клиентов и сотрудников банка, в работе отделений АО «МЕГАБАНК» произошли изменения.
С 21 марта временно прекращают работу следующие пункты приема платежей в Харькове.
С 23 марта временно не будут работать следующие отделения.
В Харькове получить услуги можно в других отделениях банка с полным перечнем банковских операций по адресам:
Напоминаем харьковчанам, что осуществить платежи за коммунальные услуги можно дистанционно на сайте Единого расчетного центра erc.megabank.ua и в мобильном банке todobank.com.ua.