Из-за карантина "Мегабанк" временно закрывает часть отделений. Оплатить коммуналку можно дистанционно

23 марта 2020 г. 15:53
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В связи с карантинными мероприятиями в стране и для сохранения здоровья клиентов и сотрудников банка, в работе отделений АО «МЕГАБАНК» произошли изменения.

С 21 марта временно прекращают работу следующие пункты приема платежей в Харькове.

С 23 марта временно не будут работать следующие отделения.

В Харькове получить услуги можно в других отделениях банка с полным перечнем банковских операций по адресам:

  • г. Харьков, проспект Петра Григоренко, 13
  • г. Харьков, ул. Гвардейцев Широнинцев, 29-А
  • г. Харьков, проспект Московский, 199
  • г. Харьков, проспект Александровский, 140
  • г. Харьков, проспект Гагарина, 244
  • г. Харьков, Салтовское шоссе, 262
  • г. Харьков, ул. Грицевца, 27
  • г. Харьков, ул. Сумская, 39
  • г. Харьков, ул. 23 Августа, 61

Напоминаем харьковчанам, что осуществить платежи за коммунальные услуги можно дистанционно на сайте Единого расчетного центра erc.megabank.ua и в мобильном банке todobank.com.ua.

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