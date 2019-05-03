Из-за неурожая Северная Корея оказалась под угрозой голода

Всемирная продовольственная программа ООН, крупнейшая в мире гуманитарная организация продовольственной помощи, опубликовала в пятницу, 3 мая, доклад о положении в Северной Корее.

Оказалось, что десять миллионов жителей КНДР страдают от острого недоедания.

Власти страны свели ежедневный рацион северокорейцев к 300 граммам пищи, пишет RFI.

"Это новое исследование в области безопасности питания в КНДР показывает, что вследствие сильнейшего за последние десять лет неурожая 10,1 миллионов человек страдают от тяжелого острого недоедания", - заявил представитель ВПП Эрве Верхозель.

Население КНДР насчитывает 25 миллионов человек. Таким образом, перед угрозой голода оказалось более 40% жителей Северной Кореи.

Представитель ВПП также отметил, что неурожай является следствием затяжной засухи и наводнений. В 2019 году в КНДР было произведено только 4,9 миллионов тонн сельхозпродукции, что является самым низким показателем с 2008 года, производственный дефицит оценивается в 1,36 миллиона тонн.

Голод является структурной проблемой Северной Кореи.

С 1990 годов от голода в стране умерли по крайней мере, сотни тысяч жителей.

В 2018 году КНДР получила 66 тысяч тонн сельскохозяйственной продукции в качестве гуманитарной помощи, а также импортировала 390 тысяч тонн.