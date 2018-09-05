Из-за ремонта теплотрассы на Шатиловке хотят снести гаражи

05 сентября 2018 г. 16:25
89 просмотров

В горсовете хотят снести 4 гаража, которые стоят на участке тепломагистрали на улице Шатиловской, где в феврале произошла авария на трубопроводе.

Об этом сегодня, 5 сентября, на заседании штаба по подготовке города к работе в осенне-зимний период сообщил первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов.

По его словам, внутридомовые теплосети к зиме практически на 100% готовы, и сейчас ведутся активные работы по замене крупных магистралей на проблемных участках, в том числе и на улице Шатиловской.

По словам Игоря Терехова, на этой тепломагистрали несколько десятков лет назад установлены четыре гаража, на которые есть все разрешительные документы.

В горсовете планируют встретиться с их собственниками и убедить хозяев в необходимости снести эти строения.

«Непонятно, как на магистрали такого диаметра могут находиться такие объекты, но теперь будем находить компромиссный вариант с собственниками. Это важная артерия для теплоснабжения города, особенно центральных районов Харькова, поэтому магистраль необходимо заменить», - сообщил Игорь Терехов.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются видеооператоры. Тел.: 766-71-44 (с 12:00 до 17:00)                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Виїзне оформлення закордонного паспорта в Харкові. Держава сама їде до Вас! "Паспортний сервіс" , т. 050- 338- 91-07 ( вартість дзвінків згідно з тарифами Вашого оператора зв'язку)                          Ресторан "Навруз" приглашает на работу администраторов, повара, официантов, бармена, бариста, уборщиц и посудомойщиц. Т. 063-559-23-49                          ГК «Охрана и безопасность» производит дополнительный набор сотрудников охраны для работы в мобильных группах. Стабильная з/п. от 8000 грн., график сутки/двое. Телефон: (057)7525892                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.