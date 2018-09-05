Из-за ремонта теплотрассы на Шатиловке хотят снести гаражи

В горсовете хотят снести 4 гаража, которые стоят на участке тепломагистрали на улице Шатиловской, где в феврале произошла авария на трубопроводе.

Об этом сегодня, 5 сентября, на заседании штаба по подготовке города к работе в осенне-зимний период сообщил первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов.

По его словам, внутридомовые теплосети к зиме практически на 100% готовы, и сейчас ведутся активные работы по замене крупных магистралей на проблемных участках, в том числе и на улице Шатиловской.

По словам Игоря Терехова, на этой тепломагистрали несколько десятков лет назад установлены четыре гаража, на которые есть все разрешительные документы.

В горсовете планируют встретиться с их собственниками и убедить хозяев в необходимости снести эти строения.

«Непонятно, как на магистрали такого диаметра могут находиться такие объекты, но теперь будем находить компромиссный вариант с собственниками. Это важная артерия для теплоснабжения города, особенно центральных районов Харькова, поэтому магистраль необходимо заменить», - сообщил Игорь Терехов.