Из-за вреда для окружающей среды брендовые компании отказываются от кашемира

Массовое производство кашемира наносит ущерб окружающей среде, что вынуждает бренды искать новые источники получения волокна или вовсе отказываться от него, пишет агентство Dow Jones.

Для производства кашемира используется шерсть кашемировых коз, поголовье которых существенно возросло на территории Китая и Монголии, поставляющих на рынок 90% волокна.

Кашемир, который некогда был в дефиците, стал достаточно дешевым для компаний сегмента масс-маркет, что позволило им получить многомиллиардную выручку, но обернулось последствиями для окружающей среды.

Миллионы животных пасутся в степной местности на границе Монголии и Китая, поедая траву. По словам монгольских властей, это уже привело к деградации 60% пастбищ, при этом большие участки земли превратились в пустыню.

Сложившаяся ситуация подталкивает производителей одежды принимать меры.

Шведская Hennes & Mauritz AB (H&M), владелец второй по величине в Европе сети магазинов одежды, сообщила, что постепенно исключит кашемировые вещи из своих коллекций к 2020 году. Kering SA, холдинговая компания Gucci, поддерживает проект, цель которого - побудить монгольских скотоводов пасти скот, не нанося при этом ущерб окружающей среде. Stella McCartney и Patagonia отказались от шерсти кашемировых коз, заменив ее на неиспользованные обрезки кашемира.

"Мы надеемся, что в дальнейшем получение кашемира будет менее вредным для окружающей среды, и хотим внести вклад в создание более прозрачной и ответственной отрасли", - говорится в заявлении H&M.

С ростом производства кашемира его влияние на окружающую среду стало привлекать внимание властей и природоохранных организаций. Компании отрасли стали более остро реагировать на обвинения в том, что цепи поставок наносят ущерб окружающей среде или вред животным, и принимать более активные меры.

Руководство H&M приняло решение отказаться от кашемировых изделий после того, как организация зоозащитников PETA проинформировала компанию о расследовании, проведенном на бойнях и заводах в Китае и Монголии, которое позволило заключить, что с животными обращаются жестоко.

Сложная структура цепи поставок при производстве кашемира усложняет возможность для брендов понять, придерживаются ли поставщики, у которых они закупают волокно, стандартов охраны окружающей среды и защиты животных. Еще сложнее компаниям получить представление о цепях поставок, идущих через регион Внутренняя Монголия, входящий в состав Китая, из-за ограничений в отношении иностранного бизнеса на территории страны.

Увеличение численности коз привело к росту экспорта кашемирового волокна в Европу и готовой продукции - преимущественно из Италии - в другие страны мира. Экспорт кашемировых изделий в Италии достиг 305 млн евро ($342,5 млн) в 2018 году по сравнению с 171 млн евро в 2008 году, составив 4% от общего объема экспорта итальянской одежды.

Несмотря на программы по сохранению пастбищ, их истощение за последние несколько лет существенно возросло. Монгольские власти сообщили, что по состоянию на 2016 год, 23% почв деградировали либо в значительной степени, либо полностью. В 2014 году этот показатель составлял 13%.

Решением проблемы может стать сокращение численности скота, считает представитель посольства Швейцарии в Монголии Габриэла Спирли, которая совместно с правительством страны разрабатывает меры для борьбы с чрезмерным выпасом скота.

"Надо улучшать качество, а не количество, - считает Спирли. - Вам не нужно столько животных, сколько есть сейчас".