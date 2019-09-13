Изюмский фермер возместил 200 тысяч гривен за самовольный захват земли

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области, мужчину, который без разрешительных документов засеял государственные земли, обязали выплатить штраф в размере 300 необлагаемых минимумов доходов граждан.

В октябре 2018 года фермер из Изюмской области самовольно засеял озимыми 152 га сельскохозяйственных угодий. При этом человек обрабатывал участок без разрешительных документов на землю. Как выяснило следствие, указанные площади с 2005 года находились в платном пользовании одного из коммунальных учреждений, поэтому распоряжаться землями осужденный не имел права.

Ущерб, нанесенный его противоправными действиями государству, был оценен почти в 200 тыс. грн. Под страхом уголовной ответственности фермер добровольно возместил всю сумму.

Кроме того, согласно приговору суда, он должен заплатить назначенный штраф.