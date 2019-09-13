 

Изюмский фермер возместил 200 тысяч гривен за самовольный захват земли

13 сентября 2019 г. 15:16
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Как сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области, мужчину, который без разрешительных документов засеял государственные земли, обязали выплатить штраф в размере 300 необлагаемых минимумов доходов граждан.
 
В октябре 2018 года фермер из Изюмской области самовольно засеял озимыми 152 га сельскохозяйственных угодий. При этом человек обрабатывал участок без разрешительных документов на землю. Как выяснило следствие, указанные площади с 2005 года находились в платном пользовании одного из коммунальных учреждений, поэтому распоряжаться землями осужденный не имел права.
 
Ущерб, нанесенный его противоправными действиями государству, был оценен почти в 200 тыс. грн. Под страхом уголовной ответственности фермер добровольно возместил всю сумму.
 
Кроме того, согласно приговору суда, он должен заплатить назначенный штраф.
 

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