Кабмин хочет повышать акциз на сигареты каждый год на 20%

Кабинет министров предлагает Верховной Раде установить ежегодное повышение акциза на сигареты на 20% до 2025 года и довести его таким образом до уровня 90 евро за 1 тыс. штук.

Об этом говорится в законопроекте №7110-1, зарегистрированном 18 сентября.

Отмечается, что законопроект разработан с целью реализации соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, а именно приближения ставок акцизного налога на табачные изделия до уровня, предусмотренного директивой ЕС.

Документ предусматривает индексацию акциза на табачные изделия на 11,2% и дополнительное увеличение на 16,7% в 2018 году, а в дальнейшем - увеличение на 20% ежегодно до 2024 года включительно.

График повышения акциза прописан в законопроекте. Так, в итоге доля акцизного обязательства в средневзвешенной розничной цене на сигареты должна достичь 60%, а сумма акцизного налога должна составлять не менее 90 евро за 1 тыс. сигарет уже с 2025 года.Согласно пояснительной записке, в 2017 году минимальное налоговое обязательство для сигарет в Украине составляет 20 евро, или 596,05 гривны за 1 тыс. штук.

Проект закона согласован с Министерством здравоохранения, Министерством экономического развития и торговли, Государственной фискальной службой, Министерством юстиции.

Напомним, в июле правительство одобрило законопроект, который предусматривает повышение акцизов на сигареты, пиво, крепленые вина и спирт.