Кабмин хочет ввести электронные накладные на алкоголь

07 июня 2017 г. 13:47
Источник: Новое Время
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Кабинет министров Украины предлагает Верховной Раде ввести электронные акцизные накладные на алкогольную продукцию.

Соответствующий законопроект был одобрен сегодня в ходе заседания Кабинета министров, сообщают Українські новини.

"Предлагается внедрить электронные акцизные накладные, которые будут регистрироваться в едином реестре ГФС. Также производителям будет разрешено отгружать товар в количестве, не превышающем количество полученных акцизных марок, а предприятиям оптовой торговли - не превышающем количество полученного товара от поставщика", - пояснил министр финансов Александр Данилюк. Он также добавил, что новая система будет администрироваться Государственной фискальной службой.

По словам Данилюка, уже были проведены встречи с представителями бизнеса, и во избежание чрезмерной нагрузки на них предусматривается тестовый режим этих нововведений на 180 дней с момента работы системы.

"Это позволит всем привыкнуть к системе, и если будут какие-то нарушения, то штрафные санкции в течение этого периода не применяются", - отметил министр. Внедрение системы будет происходить только за счет государственных средств.

По оценкам Минфина, около 39% рынка алкогольной продукции находится в тени.

Новая система, по словам Данилюка, должна позволить контролировать оборот продукции в оптовом и розничном сегментах: от производителя алкоголя до конечного потребителя.

Ранее на одном из заседаний Кабмина премьер-министр Владимир Гройсман призвал членов правительства ускорить введение электронной акцизной марки.

Кабмин хочет ввести электронные накладные на алкогольhttps://wwc.un.ua/rus/img/general/pixels/t_pixel.gif

Кабинет министров Украины предлагает Верховной Раде ввести электронные акцизные накладные на алкогольную продукцию.

Соответствующий законопроект был одобрен сегодня в ходе заседания Кабинета министров, сообщают Українські новини.

"Предлагается внедрить электронные акцизные накладные, которые будут регистрироваться в едином реестре ГФС. Также проивзодителям будет разрешено отгружать товар в количестве, не превышающем количество полученных акцизных марок, а предприятиям оптовой торговли - не превышающем количество полученного товара от поставщика", - пояснил министр финансов Александр Данилюк. Он также добавил, что новая система будет администрироваться Государственной фискальной службой.

По словам Данилюка, уже были проведены встречи с представителями бизнеса, и во избежание чрезмерной нагрузки на них предусматривается тестовый режим этих нововведений на 180 дней с момента работы системы.

"Это позволит всем привыкнуть к системе, и если будут какие-то нарушения, то штрафные санкции в течение этого периода не применяются", - отметил министр. Внедрение системы будет происходить только за счет государственных средств.

По оценкам Минфина, около 39% рынка алкогольной продукции находится в тени.

Новая система должна позволить контролировать оборот продукции в оптовом и розничном сегментах: от производителя алкоголя до конечного потребителя.

Ранее на одном из заседаний Кабмина премьер-министр Владимир Гройсман призвал членов правительства ускорить введение электронной акцизной марки.

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