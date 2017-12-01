Кабмин нацелился на 2% роста экономики Украины в этом году

Кабинет министров ожидает рост валового внутреннего продукта Украины в 2017 году около 2%.

Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман.

"В следующем году мы закладываем рост национальной экономики на 3%. В этом году, по разным оценкам, получим рост экономики около 2%", - сказал он на заседании правительства в пятницу.

В то же время Гройсман допускает рост ВВП в 2018 году свыше 3%, если действия правительства будут более эффективными.

Согласно оценкам Кабинета министров, инфляция в Украине в 2017 году составит 11,2%, в следующем году замедлится до 9%.

Ранее глава Министерства экономического развития и торговли (МЭРТ) Степан Кубив заявлял, что ведомство ожидает рост экономики Украины по итогам 2017 года на уровне 1,8%. В 2018 году министерство прогнозирует ускорение роста ВВП до 3%, в 2019-м - до 3,6%, в 2020-м - до 4%.

При этом, МВФ сохранил прогноз роста экономики Украины в 2017 году на уровне 2%, а также оставил неизменным прогноз роста ВВП на 2018 год на уровне 3,2%, а в 2019 году - 3,5%.

Кроме того, Всемирный банк (ВБ) также прогнозирует рост ВВП Украины в 2% в текущем году, однако не видит значительных рывков в секторах экономики. В банке добавили, что такого роста экономики недостаточно для роста доходов граждан.