Кабмин начал выплаты в рамках монетизации субсидий

В ноябре правительство начало выплаты в рамках программы монетизации субсидий тем хозяйствам, которые, будучи получателями субсидий, в прошлом отопительном сезоне обеспечили экономию потребления энергоносителей.

Об этом сообщил в фейсбуке премьер-министр Владимир Гройсман.

Согласно инфографике, которую он обнародовал, деньги получат 1,7 млн домохозяйств. 600 гривен составят выплаты за экономию потребления газа, 120 гривен - за экономию электроэнергии.

Напомним, о том, что полутора миллиона домохозяйств будет выплачено до 700 гривен в рамках запуска монетизации субсидий, в правительстве говорили еще апреле. Тогда чиновники заявляли, что деньги люди получат наличными в качестве разовой акции до 1 сентября, а если эксперимент будет успешным, его продолжат.

Украина взяла на себя обязательства перед Международным валютным фондом монетизировать жилищные субсидии и льготы для того, чтобы частные газовые трейдеры могли конкурировать с Национальной акционерной компанией "Нафтогаз Украины" в поставках газа населению.