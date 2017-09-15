Кабмин не будет поднимать цену на газ для населения - Кистион

15 сентября 2017 г. 14:26
Источник: Новое Время
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Кабинет Министров одобрил финансовый план Национальной акционерной компании Нафтогаз Украины на 2017 год без учета повышения цены на газ для населения.

Соответствующее решение принято на заседании правительства, передают Українські новини.

"Есть предложение принять с учетом предложений Кубива", - сказал премьер-министр украины Владимир Гройсман.

В ходе рассмотрения финплана Нафтогаза на 2017 год, первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Степан Кубив внес предложение, чтобы Нафтогаз, Минэкономики, Минфин и Минэнерго скорректировали показатели доходной части компании в соответствии с действующими ценами на 1 апреля 2017 года и предоставили на рассмотрение Кабмина соответствующий документ.

Ранее сообщалось, что Нафтогаз Украины ожидает повышение цены на газ для населения на 18,84% или на 931 грн за 1 тыс. куб. м - до 5 873 грн за 1 тыс. куб. м без налога на добавочную стоимость с октября.

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