Кабмин обязал проверить имущество на конфискованных предприятиях Курченко

Министерство энергетики и угольной промышленности совместно с Фондом госимущества Украины (ФГИ) проведут инвентаризацию имущества, конфискованного у Одесского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) и компании Энергия и газ Украина.

Данное имущество было передано на ответственное хранение и в оперативное управление госпредприятию Укртранснефтепродукт.

Соответствующее распоряжение Кабинет министров одобрил на заседании в среду, 13 сентября, дополнив свое решение о передаче этих имущественных комплексов ФГИ от 18 августа этого года.

Согласно пояснительной записке, текстом которой располагает агентство Интерфакс-Украина, без инвентаризации передача имущества Фонду невозможна, тем более, что четкий перечень этого имущества отсутствует в судебном решении о конфискации.

Как сообщалось, 19 июня этого года Суворовский райсуд Одессы принял решение о специальной конфискации целостных имущественных комплексов (ЦИК) Одесского НПЗ и Энергия и газ Украины, принадлежащих группе ВЕТЭК Сергея Курченко.

В конце июля данное решение подтвердил апелляционный суд.

Напомним, что российская компания Лукойл приобрела два пакета акций Одесский НПЗ по 25,95% на некоммерческих конкурсах в 1999 году за 27,3 млн грн, затем увеличила свою долю до 97%.

В августе 2005 года Одесский НПЗ был остановлен на реконструкцию и возобновил работу лишь в апреле 2008 года, однако затем вновь был остановлен в октябре 2010 года в связи с экономической ситуацией, сложившейся на рынке нефтепродуктов в Украине, а также с изменением схемы поставок нефти.

В 2013 году Одесский НПЗ у Лукойл купила группа ВЕТЭК Курченко, разыскиваемого украинскими правоохранителями. Позже сообщалось о передаче ВЕТЭК предприятия в залог банка ВТБ (РФ). Нормальная работа предприятия так и не была восстановлена, в настоящее время оно простаивает.