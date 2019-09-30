 

Кабмин одобрил законопроект о легализации игорного бизнеса в Украине

30 сентября 2019 г. 10:23
Источник: УНИАН
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Кабинет министров одобрил законопроект о легализации игорного бизнеса в Украине.

Как говорится в сообщении на правительственном портале, такое решение было принято на заседании Кабмина в воскресенье, 29 сентября.

«Одобрен проект закона о легализации игорного бизнеса в Украине, который предусматривает, что азартные игры будут проводиться исключительно на территории отелей, на игровом оборудовании с использованием программного обеспечения, которое соответствует международным стандартам», - говорится в сообщении.

Ранее, в начале августа, президент Владимир Зеленский заявил о намерении легализовать азартные игры в Украине, в частности, разрешить работу казино в пятизвездочных отелях.

 

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