Кабмин передал на приватизацию 339 предприятий

20 ноября 2019 г. 21:00
Источник: Левый берег
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Кабинет министров в среду передал на приватизацию 339 предприятий, их список обнародуют через несколько дней после всех необходимых согласований.

Об этом сообщил министр экономики Тимофей Милованов в фейсбук.

"Из этих 339 предприятий ни одно не является стратегическим, не выполняет уникальную сервисную функцию и большинство - в критическом финансовом состоянии (к сожалению). Для эффективной работы они должны быть переданы в частный сектор. Для нас важно привлечь инвестиции для развития этих предприятий и сохранить рабочие места для людей", - написал министр.

В целом Минэкономики согласовало к приватизации 737 госпредприятий различных отраслей.

Напомним, в сентябре 2019 года Владимир Зеленский поручил возобновить большую приватизацию.

Первый конкурс должен состояться не позднее 1 апреля 2020 года.

В октябре Верховная Рада отменила список из более тысячи предприятий, не подлежащих приватизации.

 

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