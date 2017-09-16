Кабмин проверяет формулу цены на газ для населения

16 сентября 2017 г. 14:24
Источник: Корреспондент
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По словам Гройсмана, Украина сотрудничает с МВФ в этом вопросе.

Кабинет министров проводит верификацию формулы формирования цены газа для населения, заявил премьер Владимир Гройсман на брифинге в кулуарах YES.

"Мы считаем, что цена на газ должна формироваться в соответствии с рынком газа и соответствующей формулой. Главное, чтобы формула была справедливой", - отметил он.

"Сейчас наши специалисты работают над тем, чтобы провести верификацию формулы формирования цены газа. Мы в достаточно качественном сотрудничестве с МВФ и работаем, в том числе, в этом направлении", - заявил Гройсман.

Напомним, что заместитель главы МВФ Дэвид Липтон заявил, что цены на газ в Украине являются очень низкими по сравнению с соседними странами.

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