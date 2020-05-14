Кабмин разрешил возобновить работу непродовольственных рынков в Украине

14 мая 2020 г. 16:46
Источник: Интерфакс-Украина
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Кабинет министров Украины принял изменения в постановление №211 от 11 марта 2020 года, которые позволят восстановить работу непродовольственных рынков.

Соответствующее решение было принято на внеочередном заседании правительства 14 мая.

В сообщении пресс-службы правительства отмечается, что данные изменения позволят полное торговое обслуживание населения, в частности, через работу непродовольственных рынков.

"Непродовольственные рынки будут работать при условии соблюдения санитарно-эпидемических мер безопасности по принципу работы продовольственных магазинов", - говорится в сообщении.

Решение вступит в силу после опубликования.

 

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