Кабмин разрешил возобновить работу непродовольственных рынков в Украине

Кабинет министров Украины принял изменения в постановление №211 от 11 марта 2020 года, которые позволят восстановить работу непродовольственных рынков.

Соответствующее решение было принято на внеочередном заседании правительства 14 мая.

В сообщении пресс-службы правительства отмечается, что данные изменения позволят полное торговое обслуживание населения, в частности, через работу непродовольственных рынков.

"Непродовольственные рынки будут работать при условии соблюдения санитарно-эпидемических мер безопасности по принципу работы продовольственных магазинов", - говорится в сообщении.

Решение вступит в силу после опубликования.