Кабмин снизил цену газа для отопления бюджетных учреждений

26 октября 2017 г. 11:11
Источник: Левый берег
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Правительство снизило цену на газ, отпускаемый в рамках специальных обязательств (PSO) для отопления и горячего водоснабжения бюджетных учреждений, на 22% - с 7907,2 грн до 6177,5 грн за 1 тыс. куб. м (без транспортировки и НДС).

Соответствующее решение правительство приняло на заседании в среду, пишет "Интерфакс-Украина".

Кроме того, Кабмин снизил цену на газ, отпускаемый в рамках PSO и используемый для производства электроэнергии, на 6,3% - с 7907,2 грн до 7413 грн.

Напомним, ранее предприятия теплокоммунэнерго указывали на дисбаланс, возникающий из-за разницы между утвержденной правительством ценой газа для отопления и горячего водоснабжения бюджетных учреждений (7907,2 грн) и ценой, заложенной НКРЭКУ в соответствующие тарифы тепловиков (4942 грн).

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