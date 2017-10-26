Кабмин снизил цену газа для отопления бюджетных учреждений

Правительство снизило цену на газ, отпускаемый в рамках специальных обязательств (PSO) для отопления и горячего водоснабжения бюджетных учреждений, на 22% - с 7907,2 грн до 6177,5 грн за 1 тыс. куб. м (без транспортировки и НДС).

Соответствующее решение правительство приняло на заседании в среду, пишет "Интерфакс-Украина".

Кроме того, Кабмин снизил цену на газ, отпускаемый в рамках PSO и используемый для производства электроэнергии, на 6,3% - с 7907,2 грн до 7413 грн.

Напомним, ранее предприятия теплокоммунэнерго указывали на дисбаланс, возникающий из-за разницы между утвержденной правительством ценой газа для отопления и горячего водоснабжения бюджетных учреждений (7907,2 грн) и ценой, заложенной НКРЭКУ в соответствующие тарифы тепловиков (4942 грн).