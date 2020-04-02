Кабмин снял запрет на работу ломбардов и кредитных союзов во время карантина

Кабинет министров расширил перечень разрешенной во время карантина хозяйственной деятельности.

Об этом сообщается на правительственном портале.

Соответствующие изменения были внесены в постановление №211.

В частности, Кабмин разрешил во время карантина деятельность всех видов финансовых учреждений, в том числе ломбардов и кредитных союзов.

Кроме того, теперь во время карантина разрешена продажа запчастей для транспортных средсв, в том числе для тракторов и с/х техники, а также продажа молодняка домашней птицы.

Также Правительство рекомендовало для бизнеса ряд мер, которые будут способствовать уменьшению очередей и скоплений посетителей в магазинах и обеспечат выполнение введенных противоэпидемических мероприятий, в частности:

аптекам - работать круглосуточно;

в торговые залы допускать не более одного посетителя на 10 кв. м учетом полутораметровой дистанции между людьми.

"Принятые меры смягчают условия ведения бизнеса, активизируют аграрные компании для проведения весенней посевной капмании, упрощают доступ населения к финансовым ресурсам и усиливают введение противоэпидемиологических мер", - отметил министр экономики Игорь Петрашко.