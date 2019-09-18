 

Кабмин утвердил новую модель анбандлинга

18 сентября 2019 г. 15:47
Источник: Левый берег
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Кабинет министров на заседании в среду утвердил новую модель выделения оператора газотранспортной системы из структуры "Нафтогаза Украины" (анбандлинг).

Об этом на брифинге после заседания правительства сказал министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.

"Мы обновили план анбандлинга, заложили четкие сроки. В предыдущие годы у нас был определенный конфликт между НАК "Нафтогаз" и Кабинетом министров по поводу взгляда на эту модель. В течение двух последних недель мы сделали компромиссное решение", - сказал он журналистам.

В рамках этой модели компания "Магистральные газопроводы" переведена из подчинения Минэкоэнергии в Минфин, "чтобы не было каких-то элементов влияния".

После перехода оператора ГТС в собственность МГУ государство передаст газотранспортную систему в управление этого оператора. Сейчас ООО "Оператор ГТС Украины" находится в 100%-ной собственности "Нафтогаза Украины" и выполняет функцию технической эксплуатации ГТС.

По словам министра, анбандлинг состоится до конца года, и теперь у Украины есть все элементы, чтобы подписать договор интерконнектора и договор транспортировки газа с российской стороной, как этого требуют европейские правила.

Напомним, 22 мая Кабинет министров утвердил модель анбандлинга OU (ownership unbundling), которая предполагает вывод как оператора, так и самой ГТС за пределы группы "Нафтогаз". Сама компания настаивала на модели ISO (independent system operator), которая предусматривает сохранение ГТС в "Нафтогазе", тогда как независимый оператор передается независимому органу или стороне.

 

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