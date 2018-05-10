Кабмин утвердил перечень объектов большой приватизации на 2018 год: какие предприятия продадут

10 мая 2018 г. 13:07
Источник: УНИАН
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Кабинет министров Украины на своем заседании в четверг утвердил перечень предприятий большой приватизации на 2018 год, в который вошли 26 объектов.

Как отметил во время выступления исполняющий обязанности главы Фонда государственного имущества Украины Виталий Трубаров, 18 объектов из списка находятся в управлении ФГИУ, причем продажа «Центрэнерго», «Одесского припортового завода» и «Сумыхимпром» пройдет в соответствии с заключительными и переходными положениями предыдущего Закона «О приватизации государственного и коммунального имущества».

Кроме них, Фонд госимущества управляет «Запорожским титано-магниевым комбинатом», «Президент-Отелем», «Турбоатомом», «Азовмашем», «Заводом алюминиевой фольги» и ОАО «Ориана».

Также в сфере управления ФГИУ находятся пять облэнерго («Тернопольоблэнерго», «Запорожьеоблэнерго», «Харьковоблэнерго», «Николаевоблэнерго», «Хмельницкоблэнерго») и четыре теплогенерирующих предприятия («Херсонская ТЭЦ», «Днепровская ТЭЦ», «Криворожская теплоцентраль», «Северодонецкая теплоэлектроцентраль»).

Что касается оставшихся объектов большой приватизации, то три из них находятся в управлении Министерства экономического развития и торговли Украины («Объединенная горно-химическая компания», «Завод «Электротяжмаш», «Днепровский электровозостроительный завод»).

В управлении Министерства аграрной политики и продовольствия находится два объекта большой приватизации – «Аграрный фонд» и «Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины».

По одному объекту большой приватизации осуществляют управление Кабинет министров («Украгролизинг»), Министерство здравоохранения (ЧАО «Индар») и Министерство энергетики и угольной промышленности («Угольная компания «Краснолиманская»).

Как сообщалось, 18 января Верховная Рада приняла новый закон о приватизации государственного имущества.

Основной целью закона является упрощение процесса приватизации за счет упрощения классификации объектов приватизации - разделения на объекты малой и большой приватизации.

В группу малой приватизации попадают объекты недвижимости, небольшие предприятия, а в группу большой приватизации входят объекты, активы которых превышают 250 миллионов гривен.

Установлено, что при проведении большой приватизации будут привлекаться международные советники, а малая приватизация будет проходить на электронных торгах.
 

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