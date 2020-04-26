Кабмин утвердил процент отчислений в бюджет для госкомпаний

26 апреля 2020 г. 20:00
Источник: Украинская правда
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Кабинет министров утвердил норматив для выплат в бюджет части прибыли предприятий, где государство имеет более 50% акций.

Об этом сообщил в своем телеграмм-канале нардеп Алексей Гончаренко.

По его словам, базовый норматив составляет 50% от прибыли, однако может быть установлен на другом уровне.

Так, "Укрэнерго" и "Укргидроэнерго" перечислят в виде дивидендов 30% от прибыли, ПриватБанк – 75%, "Нафтогаз" - 95%. Другие государственные банки будут отчислять дивиденты по базовому нормативу.

Ощадбанк, Укргазбанк и Укрэксимбанк отчислят в бюджет 50% от прибыли.

Ранее Министерство развития экономики 20 января, предложило  обязать предприятия с государственной долей направить на выплату дивидендов 50% чистой прибыли за 2019 год, тогда как норматив, установленный для распределения прибыли за 2018 год, составляет 90%.

Кабмин с 1 января 2019 повысил до 90% с 75% долю прибыли, которую должны перечислять в бюджет государственные предприятия и их объединения.

 

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