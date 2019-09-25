Кабмин утвердил проект закона о рынке земли

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25 сентября 2019 г. 14:15
Источник: РБК-Украина
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Кабмин утвердил проект закона о рынке сельскохозяйственной земли и передает его в парламент. Об этом написал в Facebook нардеп Алексей Гончаренко.

Отметим, законопроект предлагает разрешить покупку земли гражданам Украины, юридическим лицам, территориальным общинам и государству.

Кроме того, в законопроекте говорится о том, что иностранцы смогут получать земли в собственность в порядке наследования по закону. При этом они обязаны будут продать ее в течение года со дня вступления в права собственности.

Приоритетное право покупки земли будут иметь арендаторы, при условии оплаты по цене, по которой она продается. Украинцы с правом постоянного пользования, правом наследуемого владения участками государственной и коммунальной собственности имеют право на выкуп с рассрочкой платежа до 5 лет по цене, равной нормативной денежной оценке таких земельных участков без проведения земельных торгов.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский выступает против разрешения покупки земли иностранцами. Зеленский ранее предложил провести широкое и публичное обсуждение модели рынка земли в Украине, поскольку этот вопрос является очень чувствительным.

Кроме этого, Зеленский поручил новому Кабинету министров до 1 октября внести в парламент законопроект о рынке земли, а Верховной раде - к зиме отменить мораторий.

 

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