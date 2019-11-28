Качественная работа или "километры стыда"? Депутаты Верховной Рады хотят проверить ремонт харьковских дорог

"Километры стыда" - так называют водители самые плохие харьковские дороги. А их, говорят, не мало. По сравнению с рядом других областей Харьковщина - не на последнем месте по качеству дорог. Но пока автомобилисты наслаждаются проездом по главным магистралям региона, на большинстве дорог в селах и поселках ситуация плачевная.

Владимир, водитель:

У нас хорошие дороги в Одесской области, в Харьковской у вас. Не очень хорошие в Полтавской, и особенно, Кировоградской и Черкасской области.

Андрей, водитель:

Область, ну на Купянск сделали дорогу, на Лозовую, выезд из Харькова на Сумскую область, тоже сделали дорогу. основные магистрали - сделанные. Всредине, сильно часто туда не езжу, но не думаю, что там все будет так хорошо, как в Харькове.

Александр, водитель:

В области, допустим, с окружной только сьезжаешь и в любом направлении - 20 метров дороги сделано, а дальше - только ямочный ремонт.

Игорь, водитель:



Киевская трасса, за Мерефой сейчас сделали, а так везде - безобразие. Даже между райцентрами. Даже не говорю, между селами. Я вот езжу в Валковский район, Первомайский район, Красноград. Есть дороги, которые не то, что дорогами назвать... К сожалению.

По поводу качества дорожного покрытия в регионе возникают вопросы не только у водителей, но и у правоохранителей. В течение нескольких недель прокуратура области сообщила о подозрении 10 должностным лицам о совершении преступлений в сфере строительства и ремонта дорог. Убытки, предварительно, оцениваются почти в 9 миллионов гривен. Среди производств - обвинение в присвоении средств руководства предприятия, которое занималось работами на направлении Краснокутск-Богодухов два года назад. Ведь, по данным следствия, толщина верхнего слоя покрытия оказалась тоньше нормы, а выравнивающий слой из щебня вовсе отсутствует.

Между тем, в Службе автомобильных дорог подчеркивают, тщательно следят за распределением средств и за выполнением задач подрядчиками. Готовы к сотрудничеству со следователями.

Представители Комитета Верховной Рады по антикоррупционной политике предлагают провести независимый аудит относительно проведения работ. Чтобы предупреждать хищения и контролировать работу дорожников.

Алексей Жмеренецкий, член Комитета ВР Украины по вопросам антикоррупционной политики:

Чи ви обіцяєте, і пан обласний голова облдержадміністрації, якраз присутній, що ви допустите незалежних аудиторів, для того, щоб перевірити якість доріг, які ви будуєте?

Евгений Зражевец, нач. Службы автомобильных дорог в Хар.обл.:

Запрошую, будь ласка, приходьте, це тільки мотивує нас. Десь бувають помилки, і ми своєчасно приймаємо рішення. Наприклад, у минулому році, тисячу тонн підрядник вирізав асфальтобетона і знову облаштував заново, тому що не по стандартах було.

Алексей Кучер, глава ХОГА:

Мене було згадано Олексієм Жмеренецьким до того, чи можемо ми пообіцяти, що буде надано можливість провести незалежний аудит щодо якості доріг. Я вам повідомляю, що не просто буде надана така можливість, я тут ловлю вже вас на слові, якщо ви можете організувати, організуйте нам такий незалежний аудит.

Результаты аудита, а также отчеты правоохранителей депутаты Верховной Рады планируют заслушать через 2 месяца.