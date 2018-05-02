Как борются с неплательщиками алиментов в Украине

02 мая 2018 г. 15:05
Источник: Левый берег
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С начала 2018 года государственные исполнители взыскали с неплательщиков алиментов 1,1 миллиарда гривен.

Об этом сообщает Правительственный портал со ссылкой на замминистра юстиции Светлану Глущенко.

По ее словам, с начала действия законодательных нововведений, то есть с 6 февраля, было вынесено 118140 постановлений об установлении временного ограничения должников в праве выезда за пределы Украины, 119231 - в праве управлять транспортными средствами, 119116 - в праве пользования оружием, 119120 постановлений об установлении временного ограничения должника в праве охоты.

Также судом вынесено 528 постановлений о наложении на должника взыскания в виде общественно полезных работ.

Кроме того, из-за неуплаты алиментов в розыск объявили 8778 украинцев.

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