Как борются с неплательщиками алиментов в Украине

С начала 2018 года государственные исполнители взыскали с неплательщиков алиментов 1,1 миллиарда гривен.

Об этом сообщает Правительственный портал со ссылкой на замминистра юстиции Светлану Глущенко.

По ее словам, с начала действия законодательных нововведений, то есть с 6 февраля, было вынесено 118140 постановлений об установлении временного ограничения должников в праве выезда за пределы Украины, 119231 - в праве управлять транспортными средствами, 119116 - в праве пользования оружием, 119120 постановлений об установлении временного ограничения должника в праве охоты.

Также судом вынесено 528 постановлений о наложении на должника взыскания в виде общественно полезных работ.

Кроме того, из-за неуплаты алиментов в розыск объявили 8778 украинцев.