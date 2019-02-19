Как будет работать монетизация субсидий: разъяснение правительства

19 февраля 2019 г. 15:56
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С 1 марта 2019 года субсидия украинцам будет выплачиваться наличными, напомнили в правительстве и разъяснили, как будет работать монетизация субсидий.

Об этом сообщает пресс-служба ХОГА.

Согласно механизму монетизации субсидий, все, кому назначена субсидия с 2018 года, получат в марте наличные для оплаты коммунальных платежек за февраль 2019 года.

Соответственно, в апреле придут средства для расчета за потребленные в марте услуги, в мае - за апрельскую коммуналку.

Пенсионеры получат помощь от государства в марте вместе с пенсией. Те граждане, которые получат пенсионные выплаты через другие банки, смогут, соответственно, снять свою субсидию непосредственно в банкомате этого банка.

Тем, у которых нет банковской карточки, субсидию вместе с пенсией доставит «Укрпочта».

Остальные субсидианты смогут получить субсидию с 12 марта в ближайшем отделении «Ощадбанка» по предъявлению паспорта и идентификационного кода.

Одновременно с выплатой денежного перевода для каждого получателя субсидии откроют персональный банковский счет, на который будет перечисляться сумма субсидии в апреле и мае.

В правительстве обращают внимание субсидиантов на то, что такое понятие как обязательный платеж отменяется. Домохозяйство получит субсидию наличными и должно самостоятельно рассчитаться за потребленный газ, тепло, воду, электроэнергию, а средства, которые останутся после оплаты коммуналки, субсидианты могут использовать по своему усмотрению.

Оплата коммунальных платежей после 20 марта не будет влиять на субсидию в следующем месяце. Однако если по состоянию на май 2019 года у домохозяйства будет иметься просроченная более месяца задолженность за услуги на сумму более 340 гривен, субсидию на новый период 2019-2020 гг. не назначат.

Напомним, ежегодно в мае происходит процесс переназначения субсидий на новый год. Поэтому всем получателям субсидий нужно обязательно подать заявление и декларацию о доходах в управление социальной защиты населения.

Автоматическое переназначение помощи будет касаться только тех, кто обратился за субсидией впервые в 2019 году.

 

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