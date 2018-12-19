Как будут платить врачам за сверхурочных пациентов в 2019 году – тарифы НСЗУ

Базовый тариф Национальной службы здоровья Украины на оплату услуг первичной медицинской помощи на 2019 год составит 370 грн/год на человека. Также при выплате будут учитываться возрастные коэффициенты категорий пациентов. К тому же в 2019 году семейные врачи, терапевты и педиатры смогут набирать больше пациентов, однако за них государство будет платить меньше.

К примеру, если количество пациентов по декларациям у врача первичной медицинской помощи превышает рекомендованный лимит в 10%, обслуживание этих пациентов будет оплачено по тарифу 370 грн/год на человека, без применения возрастных коэффициентов. Если же количество деклараций превышает оптимальную более чем на 10%, то они будут оплачены по тарифу 370 грн/год минус 20 и более процентов.

Таким образом, выплаты на сверхурочных пациентов будут составлять:

от 110% + 1 декларация до 120% - коэффициент 0,8;

от 120% + 1 декларация до 130% - коэффициент 0,6;

от 130% + 1 декларация до 140% - коэффициент 0,4;

140% + 1 декларация до 150% - коэффициент 0,2;

от 150% + 1 декларация и все последующие - коэффициент 0.

Например, если лимит превышен более, чем на 10%, к тарифу 370 грн/год на человека будет применяться коэффициент 0,8, если больше чем на 20% — 0,6 и так далее. Если количество деклараций превышает лимит более, чем на 50%, оплата Национальной службы здоровья по ним прекращается.

По статистике Национальной службы здоровья, в Украине две трети врачей набрали деклараций больше объем оптимальной практики. В то же время оптимальное количество пациентов для семейного врача составляет 1 800, для терапевта — 2 000, а для педиатра — 900.

Также медучреждения, расположенные в горной местности, будут получать оплаты от НСЗУ по тарифу с применением дополнительного коэффициента — 1,25, на уровне 2018 года. Горный коэффициент будет также применяться и к декларациям свыше лимитом.

Оплату за пациентов, не подписавших декларации, и проживающих на территории обслуживания медицинского учреждения, будут выплачивать до 1 июля 2019 года по тарифу 120 грн/год на человека. Ежемесячно будет производиться перерасчет с учетом новых заключенных деклараций.

В то же время на 2019 год на медицинские учреждения первичного звена не предусматривается медицинская субвенция из государственного бюджета. Это означает, что те коммунальные учреждения, которые не заключат договор с Национальной службой здоровья на 2019 год, будут финансироваться за счет других бюджетных программ в порядке, установленном законодательством, и из других источников, не запрещенных законодательством.

Отметим, что по состоянию на начало ноября декларации с семейными врачами подписали 21 миллионов украинцев. Больше всего - в Полтавской, Хмельницкой, Житомирской и Черниговской областях. В этих областях декларации подписали 60% жителей.