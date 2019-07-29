 

Как быстро и с минимальной комиссией пополнить счет Укртелеком®

29 июля 2019 г. 19:13
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Услугами компании Укртелеком пользуется очень много абонентов по всей стране. Кроме стационарной телефонии, объем которой с каждым годом уменьшается, этот провайдер обеспечивает скоростной доступ в интернет и интерактивное телевидение. Аудитория этих услуг постоянно увеличивается, а значит, потребность в инструментах удобной оплаты также растет.

Сегодня мы рассмотрим несколько вариантов, как быстро и без переплаты оплатить услуги Укртелеком. Внимательно ознакомьтесь с нашими рекомендациями, они помогут вам сэкономить много времени на регулярной оплате услуг связи.

Через сайт Укртелеком

Самый простой вариант – воспользоваться официальным сайтом компании. Чтобы провести платеж, не нужно даже регистрироваться на сайте, достаточно зайти в раздел оплаты и заполнить предложенную там форму.

Что для этого потребуется:

  •  указать номер телефона или 16-значный номер личного счета;

  • ввести желаемую сумму пополнения;

  • выбрать один из предложенных платежных сервисов для оплаты.

Укртелеком сотрудничает со многими платежными сервисами, поэтому каждый пользователь сможет подобрать для себя оптимальный:

  • Portmone.com;

  • EasyPay;

  • Ibox bank;

  • ФК "Герц".

Скорость поступления денег на счет зависит от выбранного оператора платежа. Если у вас карта ПриватБанка, лучше всего выбирать для обработки сервис EasyPay или Portmone.com. С их помощью деньги поступят практически мгновенно. При использовании карт других банков проведение платежа может немного затянуться.

С помощью сервиса "Смарт-деньги"

Еще один способ быстрого пополнения счета Укртелеком – сторонний сервис онлайн оплаты. Компания Киевстар запустила платежную платформу "Смарт-деньги", с помощью которой можно оплатить более 3 тысяч различных услуг, в том числе и пополнить счет Укртелеком. Для того, чтобы внести деньги на счет провайдера необходимо:

  • авторизоваться на сервисе "Смарт-деньги";

  • перейти в раздел оплаты интернета и связи;

  • ввести номер телефона или внутреннего счета;

  • подтвердить оплату через платежный сервис.

С помощью сервиса "Смарт-деньги" пополнение займет всего несколько минут, после чего сумма сразу поступит на счет.

Через один из банков-партнеров

Пополнить счет в Укртелекоме также можно с помощью банковского перевода. Для этого также необходимо знать номер телефона, на который нужно осуществить платеж. Для оплаты можно воспользоваться интернет-банкингом:

  • Приват24;

  • My Alfa-Bank;

  • ПАТ "ПУМБ".

Провести оплату через них можно на сайте Укртелеком, выбрав в качестве сервиса для оплаты одну из этих компаний. Еще один вариант – веб-интерфейс банкинга или приложение банка на смартфоне. Независимо от выбранного варианта использования банкинга, платеж поступит очень быстро.

 

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