Как быстро и с минимальной комиссией пополнить счет Укртелеком®

Услугами компании Укртелеком пользуется очень много абонентов по всей стране. Кроме стационарной телефонии, объем которой с каждым годом уменьшается, этот провайдер обеспечивает скоростной доступ в интернет и интерактивное телевидение. Аудитория этих услуг постоянно увеличивается, а значит, потребность в инструментах удобной оплаты также растет.
Сегодня мы рассмотрим несколько вариантов, как быстро и без переплаты оплатить услуги Укртелеком. Внимательно ознакомьтесь с нашими рекомендациями, они помогут вам сэкономить много времени на регулярной оплате услуг связи.
Самый простой вариант – воспользоваться официальным сайтом компании. Чтобы провести платеж, не нужно даже регистрироваться на сайте, достаточно зайти в раздел оплаты и заполнить предложенную там форму.
Что для этого потребуется:
указать номер телефона или 16-значный номер личного счета;
ввести желаемую сумму пополнения;
выбрать один из предложенных платежных сервисов для оплаты.
Укртелеком сотрудничает со многими платежными сервисами, поэтому каждый пользователь сможет подобрать для себя оптимальный:
Portmone.com;
EasyPay;
Ibox bank;
ФК "Герц".
Скорость поступления денег на счет зависит от выбранного оператора платежа. Если у вас карта ПриватБанка, лучше всего выбирать для обработки сервис EasyPay или Portmone.com. С их помощью деньги поступят практически мгновенно. При использовании карт других банков проведение платежа может немного затянуться.
Еще один способ быстрого пополнения счета Укртелеком – сторонний сервис онлайн оплаты. Компания Киевстар запустила платежную платформу "Смарт-деньги", с помощью которой можно оплатить более 3 тысяч различных услуг, в том числе и пополнить счет Укртелеком. Для того, чтобы внести деньги на счет провайдера необходимо:
авторизоваться на сервисе "Смарт-деньги";
перейти в раздел оплаты интернета и связи;
ввести номер телефона или внутреннего счета;
подтвердить оплату через платежный сервис.
С помощью сервиса "Смарт-деньги" пополнение займет всего несколько минут, после чего сумма сразу поступит на счет.
Пополнить счет в Укртелекоме также можно с помощью банковского перевода. Для этого также необходимо знать номер телефона, на который нужно осуществить платеж. Для оплаты можно воспользоваться интернет-банкингом:
Приват24;
My Alfa-Bank;
ПАТ "ПУМБ".
Провести оплату через них можно на сайте Укртелеком, выбрав в качестве сервиса для оплаты одну из этих компаний. Еще один вариант – веб-интерфейс банкинга или приложение банка на смартфоне. Независимо от выбранного варианта использования банкинга, платеж поступит очень быстро.