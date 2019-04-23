Как купить биткоин через Приват24 — алгоритм использования удобного сайта®

Виртуальная валюта биткоин вызывает все больший интерес со стороны украинцев. Несмотря на то, что биткоину периодически предсказывают потерю популярности, в реальности валюта только укрепляется. Покупка виртуальных монет становится все более выгодной, поэтому растет спрос.
На сайте https://bitcoin24.com.ua можно с максимально выгодой приобрести биткоины — или обменять их на обычные гривны. Сервис предлагает своим пользователям несколько удобных возможностей по обмену валюты, с которыми стоит ознакомиться подробнее.
Сервис обмена валюты дает возможность совершать следующие операции с гривнами и виртуальной валютой:
Главным преимуществом сервиса является максимально выгодный курс и отсутствие комиссии — либо совсем небольшие комиссионные, практически не меняющие сумму платежа. Также сайт предлагает совершенную систему шифрования, благодаря которой все транзакции остаются надежно защищенными. После покупки или продажи биткоинов злоумышленники не получат доступа к карточке или интернет-кошельку пользователя.
Алгоритм использования сервиса очень прост. Чтобы продать или купить биткоин, необходимо:
После поступления средств на карту Приват Банка или другой структуры распоряжаться средствами можно будет абсолютно свободно.
Сервис обмена работает круглосуточно — и приобрести, и продать биткоины можно в любое время. Также без перерывов для пользователей работает служба поддержки — непонятные моменты и вопросы можно быстро уточнить у специалистов. Обмен валют через Приват24 — это удобно и полностью прозрачно. Перед тем, как совершить операцию, необходимо подтвердить ее через СМС — это дополнительно защищает пользователей от любых финансовых неприятностей, ошибок и накладок.