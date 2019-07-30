Как на экономике и курсе валют скажутся парламентские выборы?®

Пока будет формироваться правительство и коалиция, сильно ли это скажется на экономической ситуации в стране?

Непосредственно избирательный процесс влияет только на: печать полиграфической продукции, соц. исследования и рекламный рынок. А вот косвенно он сказывается на всей экономике.

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Для финансирования кампаний специально заводятся финансовые ресурсы, часто в иностранной валюте. Все это влияет на курс, бизнес-активность в Украине.

Кроме того, следует учесть, что политические партии, так или иначе, связаны с различными финансовыми корпорациями или крупными бизнес-структурами. Поэтому на их предвыборную кампанию разные холдинги, крупные монополистические организации вкладывают огромные средства. Им интересно, чтобы после прохождения в ВР поддерживаемые ими политические силы вернули и приумножили вложенные деньги при помощи принятия различных законов.

Так что эксперты сходятся во мнении – рост цен и тарифов сразу после выборов очень вероятен.

Пока что благоприятный для цен период. Летом в нашей стране наблюдается или нулевая инфляция, или дефляция – снижение цен. Но уже сейчас замечены определенные индикаторы будущего роста цен.

Первый из них – запуск рынка электроэнергии, в первые месяцы это может сказаться на существенном росте цен на электроэнергию. Так как наша экономика достаточно энергоемкая, это сразу отразится на цене потребительских товаров. Причем, на отдельную продукцию закладывается до 20% на энергозатраты.

Второй – скачок цен на топливо, бензин. В этой сфере могут повлиять санкции РФ на поставки нефтепродуктов, что чревато подорожанием транспортного плеча доставок. Плюс осенью возможны перемены и в мировых ценах из-за ситуации с США и Ираном в Персидском заливе. Да и девальвация гривны также повлияет на стоимость топлива на заправках.

Каким же будет курс гривны?

Ситуация с курсом больше зависит не от выборов, а от долговой пирамиды выпуска облигаций внутренней гос. ссуды. Минфин размещает короткие, 3- и 6-месячные облигации под 20%, и их покупают преимущественно нерезиденты. Пока они будут приобретать данные облигации, то и с курсом все будет благополучно. Как только начнут выводить свои капиталы – гривна станет обесцениваться. Например, финансовая группа JPMorgan месяц назад давала своим клиентам дословный прогноз «покупать украинские облигации», а сегодня изменила его на нейтральный. В случае если осенью прогноз будет звучать, как «не покупать», то пирамида будет разрушаться. Прогнозы давать аналитики пока отказываются, лишь заверяя, что колебания курса будут.