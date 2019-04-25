Как найти МФО, выдающую самые лучшие кредиты без отказа и проверки ®

Самые лучшие кредиты без отказа и проверки

Кредит без отказа и проверки сейчас предлагается многими микрофинансовыми компаниями. Поэтому мы рекомендуем вам не спешить, и выбирать среди тех МФО, которые готовы выдать деньги на лучших условиях.

Где найти самую лучшую МФО?

Отыскать лучшую микрофинансовую организацию, готовую предоставить вам микрозайм без проверки и отказа, можно двумя путями:

Заходя на официальные сайты МФО и сравнивания условия кредитования самостоятельно. Разумеется, назвать этот способ быстрым и на 100% работоспособным, нельзя. Вы рискуете упустить из вида по-настоящему выгодный кредит;

Воспользовавшись услугами сервиса-агрегатора. На страницах площадки будут собраны предложения лицензированных кредиторов: вся информация представляется удобными для изучения списками.

Полезно знать! Сервисы-агрегаторы работают круглосуточно, и не требуют от пользователей регистрации или отправки СМС.

Критерии выбора наилучшего кредитора

Оценивать микрофинансовые организации необходимо по следующим ключевым факторам:

Сумма займа для новичков . Если вы – новый клиент МФО, не ориентируйтесь на общие максимальные лимиты. Так как сумма первого кредита для вас в любом случае окажется меньшей. Как правило, новым заемщикам предоставляется от 3 000 гривен до 5 000 гривен;

. Если вы – новый клиент МФО, не ориентируйтесь на общие максимальные лимиты. Так как сумма первого кредита для вас в любом случае окажется меньшей. Как правило, новым заемщикам предоставляется от 3 000 гривен до 5 000 гривен; Срок кредитования. Заранее решите, хотите ли вы получить займ без проверки на срок до 1 месяца или более? Если вас интересует кредитование, продолжительностью свыше 30 дней, изучите предложения МФО, предлагающих долгосрочные микрокредиты. Оформить их можно также быстро и просто: но на срок от 3 месяцев (минимум) и, обычно, с возможностью преждевременной выплаты (без пени и штрафов);

Заранее решите, хотите ли вы получить займ без проверки на срок до 1 месяца или более? Если вас интересует кредитование, продолжительностью свыше 30 дней, изучите предложения МФО, предлагающих долгосрочные микрокредиты. Оформить их можно также быстро и просто: но на срок от 3 месяцев (минимум) и, обычно, с возможностью преждевременной выплаты (без пени и штрафов); Наличие/отсутствие пролонгации . Даже если вы уверены в том, что сможете рассчитаться с задолженностью в положенный срок, обращайтесь в МФО, предоставляющую эту услугу. Количество раз, которыми можно воспользоваться пролонгацией у фирм различное. В некоторых компаниях оно неограниченное.

Полезно знать! Если вы уже получили кредит на карту без отказов и проверок, и не можете возвратить деньги вовремя, а пролонгацию фирма не предлагает, не отчаивайтесь. Не пытайтесь скрыться от сотрудников МФО: позвоните на Горячую линию организации или свяжитесь с ее представителями онлайн. Объясните положение дел, компания пойдёт вам навстречу. Ведь она также заинтересована в том, чтобы получить свои деньги обратно, а не «бегать» за вами.

Процентная ставка для новых и постоянных заемщиков. Здесь все очень просто: чем ниже ставка процентов, тем лучше для вас.

Дополнительные факторы оценки: скорость рассмотрения заявок, способы получения средств и возврата кредитов.

Как не получить отказ от лучшей компании по микрокредитам?

МФО, предлагающие выгодные условия кредитования, столь же лояльны к своим потенциальным заемщикам, как и все остальные. Вы можете получить микрокредит, если соответствуете следующим стандартным требованиям:

Возраст более 18-21 года и менее 65-75 лет (точные возрастные границы у каждой фирмы свои);

Вы являетесь гражданином Украины. Учтите, что для некоторых территорий (республика Крым, оккупированные регионы страны), микрокредитование недоступно;

У вас есть постоянный источник дохода (подтверждать документально не нужно). Официальное трудоустройство – также необязательное требование;

Вы можете предоставить данные паспорта и ИНН (ряд организаций настаивает на загрузке документов), а также реквизиты банковской карты, оформленной на ваше имя. Получить деньги на счет чужой карты, в том числе, принадлежащей ближайшему родственнику, не выйдет.

Если в вашей кредитной истории есть длительные просрочки (больше 60 дней), но вы их закрыли, или активные займы или непогашенные просрочки (сроком в несколько суток), отказа вы можете не бояться.

МФО отклонит вашу заявку, если вы попытаетесь скрыть информацию о финансовых проблемах или обмануть ее другим способом. Во всех остальных случаях деньги будут предоставлены вам быстро и целиком в режиме онлайн.