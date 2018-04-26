Как не платить лишнего за ОСАГО в 2018 году®

Страхование гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств уже несколько лет является обязательным в Украине. То есть, отсутствие у водителя ОСАГО в Киеве, как и в других регионах страны, может стать основанием для того, чтобы сотрудники автоинспекции выписали ему штраф.

Страхование гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств уже несколько лет является обязательным в Украине. То есть, отсутствие у водителя ОСАГО в Киеве, как и в других регионах страны, может стать основанием для того, чтобы сотрудники автоинспекции выписали ему штраф. И такому риску подвержены все владельцы транспортных средств, за исключением обладателей велосипедов.

Наличие ОСАГО конечно не дает возможности заранее рассчитать сумму возможного ущерба в случае еще не произошедшего ДТП. Но оно позволяет защитить владельцев наземных транспортных средств и тех, кто ими непосредственно управляет, от всевозможных рисков, с которыми можно столкнуться на дорогах. При этом, точный расчет стоимости ОСАГО для конкретного автомобиля вполне возможен. Для этого, например, всегда можно воспользоваться сайтом компании PZU, на котором размещен калькулятор ОСАГО, позволяющий узнать предварительную стоимость услуги перед заключением договора страхования.

Это особенно актуально в 2018 году, когда, согласно решению органов власти, страховщики должны будут отчислять в Фонд защиты потерпевших на 10% больше, чем в прошлом году, что, несомненно, повлияет на стоимость автогражданки. Правда, при сотрудничестве с компанией PZU все может быть более оптимистичным.

Как рассчитать стоимость ОСАГО онлайн

Страховая компания PZU является одним лидеров в области автострахования, возможности которой позволяют автовладельцам немало сэкономить при оформлении страховки.

Прежде всего, это калькулятор ОСАГО, размещенный на сайте компании, с помощью которого можно предварительно рассчитать стоимость автогражданки, находясь в любом уголке страны, не выходя за двери своего жилища или офиса. Нужно отметить, что он наделен простым и удобным интерфейсом, который будет понятен пользователю с любой подготовкой.

Чтобы узнать примерную стоимость страховки, достаточно будет внести достоверную информацию во все графы калькулятора ОСАГО. Он быстро обработает полученные сведения и выдаст готовый результат.

Конечно, нужно учесть, что окончательная стоимость автоцивилки будет зависеть от:

водительского стажа владельца авто;

характеристик машины;

размера франшизы;

срока, на который заключается договор.

Но в любом случае, калькулятор ОСАГО дает возможность существенно ускорить процесс оформления страховки.

Оформление договора ОСАГО онлайн

Несомненным преимуществом сотрудничества с PZU является и то, что можно приобрести полис ОСАГО онлайн. Эта опция позволяет платить за него меньше, поскольку оформление страховки не требует посещения офиса компании и общения со страховыми агентами. То есть, все необходимые документы можно оформить в любом населенном пункте Украины, имея доступ к интернету.

Процесс оформления ОСАГО онлайн достаточно прост и состоит всего лишь из четырех шагов, которые будут понятны любому автовладельцу, решившему воспользоваться услугами страховой компании PZU. Зайдя на сайт компании https://shop.pzu.com.ua необходимо:

рассчитать стоимость автогражданки, используя ОСАГО калькулятор; внести необходимые данные об автомобиле; заполнить графу с личными данными владельца авто; купить автогражданку, выбрав наиболее удобный способ оплаты.

Другие возможности не платить лишнего за ОСАГО в Киеве и других регионах

Помимо использования калькулятора ОСАГО и дистанционного оформления договора, еще одним действенным способом снизить стоимость автостраховки является увеличение франшизы. Правда, это может быть актуальным, в основном, для аккуратных водителей, незамеченных в серьезных инцидентах на дорогах. В противном случае, стоит хорошо подумать над таким шагом, взвесив все аргументы «за» и «против».

Нужно отметить, что воспользовавшись калькулятором ОСАГО и оформив документы на сайте PZU, совсем не обязательно посещать офис компании для получения бумажного полиса. Дело в том, что уже в 2018 году достаточно будет иметь только электронную версию договора ОСАГО, полученного онлайн, для его предъявления, при необходимости. Подлинность такого полиса легко проверяется всеми заинтересованными органами по электронной базе данных. Хотя, на всякий случай, документ всегда можно распечатать и иметь при себе на бумажном носителе.

При всех достоинствах калькулятора ОСАГО и удобстве оформления автостраховки дистанционно лучшим способом избежать неприятностей на дороге остается строгое соблюдение правил дорожного движения.