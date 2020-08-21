Как оформить кредит онлайн и не натолкнуться на мошенников®

С активным развитием микофинансовой сферы в Украине многие граждане предпочитают решать свои текущие бюджетные проблемы именно с помощью подобных организаций. Кроме того, что они позволяют получить денежный займ по паспорту, так еще и личный визит в компанию не нужен. По факту, клиент может находиться в любой точке страны и оформить деньги за несколько минут. Но там где есть место деньгам, находится и мошенникам, чьи схемы с каждым днем становятся все более изощреннее. Все ради того, чтобы лишить украинцев честно заработанных. По информации с портала Finance.ua собраны основные рекомендации, как взять кредит без отказа и не попасть в сети мошенников.

Как обманывают аферисты в сетях с помощью «серых» МФО?

При желании взять кредит онлайн, гражданин может наткнуться на две основные формы мошенничества:

выманивание средств – такие схемы нацелены на то, чтобы заставить сделать перевод в пользу преступников, например, за рассмотрение заявки, оценку кредитного рейтинга и пр., суммы обычно не большие;

получение данных – клиент честно заполняет заявку, вносит паспортные, платежные данные и тем самым открывает ворам возможность опустошить свою карту, продать личную информацию или оформить по ней заем в другой МФО.

Чтобы такого не происходило, и на пути встречались только честные компании с «прозрачными» условиями, необходимо знать признаки мошеннических организаций.

Как отличить «серые» МФО от легальных?

Оформляя заем онлайн клиент, не имеет возможности лично встретиться с представителями кредитующей стороны. Ему доступна онлайн-площадка, но даже она способна много рассказать о МФО многое.

Мало кто знает, но создание функционального и информативного сайта стоит немалых денег, также дополнительных трат потребует защита от хакерских атак. Аферисты тратиться на интерфейс не станут – им нужен сайт-однодневка. Поэтому заставить насторожиться должны:

скудный интерфейс с минимальным функционалом;

малая информативность – нет правовых и нормативных документов, реквизитов юрлица и адреса головного офиса, детальных условий сделки и пр.;

отсутствует безопасность – о ее наличии свидетельствует рисунок замка в адресной строке рядом с названием сайта;

нет способов обратной связи – на сайте должно быть как минимум пара вариантов обратной связи (электронная почта, живой чат с оператором, номер горячей линии).

Настоящие микрофинансовые компании не берут денег у клиента вне сделки. Работа скоринговых систем, межведомственные связи для проверки личности и оценка КИ гражданина происходит за счет кредитора.

За деятельностью МФО следит регулятор (Нацбанк), который выдает лицензии на деятельность и постоянно мониторит соответствие услуг правилам предоставления кредитов на карту населению. Только при сотрудничестве с легальными компаниями можно надеяться на полную защиту своих прав и безопасность личной информации. Проверить есть ли у кредитора разрешение от Нацбанка, можно заглянув в реестр финасовых организаций (в т.ч. МФО), который находится в интернете в свободном доступе.

Все эти нюансы обязательно помогут подобрать хорошего финансового партнера, но, даже убедившись в его легальности, необходимо не терять бдительности. Читайте договор, задавайте все интересующие вопросы сотрудникам и помните, что даже электронное соглашение имеет полную юридическую силу.