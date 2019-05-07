Как открыть магазин обуви и сделать его успешным?®

07 мая 2019 г. 14:49
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Как назвать обувной магазин? Где должно находиться помещение? Каким будет ассортимент? Искать поставщика из-за границы или купить обувь украинского производства? Стоит ли вкладываться в рекламу? Именно с такими вопросами придется столкнуться начинающему бизнесмену. Специалисты kadar.ua проанализировали ошибки начинающих предпринимателей и готовы поделиться полученной информацией с читателями!

Что покупать: обувь украинского производства или дешевые товары из Азии?

Нюансы, тонкости и особенности нейминга, а также поиска помещения достойны отдельной статьи. Впрочем, как и инструменты для рекламы и продвижения вашего бизнеса. Мы же поговорим о том, почему не стоит скидывать со счетов обувь украинских производителей. Каталог товаров большинства магазинов переполнен бесчисленным количеством реплик и копий туфель известных брендов. С одной стороны, такой товар пользуется большим спросом. Но с другой, из-за низкого качества такой продукции, продавцы несут серьезные убытки: купив «подделку» раз, человек вряд ли захочет вернуться в магазин вновь.

Качественная мужская обувь оптом от производителя (да еще и отечественного) привлечет внимание клиентов, ценящих не только стиль, но и комфорт. Ведь при разработке новых моделей, большинство зарубежных компаний не учитывают «извечные» проблемы Украины: плохие дороги, резкая смена сезонов, частые дожди. А ведь все это провоцирует ускоренный износ и вынуждает покупать новую пару чуть ли не каждый сезон.

Благо, за 20 лет активной деятельности на украинском рынке, специалисты фабрики КаДар сумели учесть пожелания клиентов, предлагая вниманию покупателей стильную, крепкую и недорогую обувь, выделяющуюся за счет:

  • Применения качественных материалов;
  • Использования качественной фурнитуры;
  • Продуманного подхода к пошиву;
  • Строгого контроля качества готовой продукции;
  • Привлекательной цены.

KaDar – это не только качественная женская и мужская обувь оптом. Украина готова поддержать «своих», а компания – отплатить предпринимателям и покупателям конкурентоспособным товаром по доступной цене!

Отечественная мужская обувь оптом: украина доверяет фабрике КаДар!

Во-первых, луцкая обувная фабрика располагает современным, высокотехнологичным производством с мощностью до 1000 пар в день. Во-вторых, команда специалистов следит за последними трендами и тенденциями, что позволяет разрабатывать эксклюзивную обувь, конкурирующую с ведущими брендами. Кроме того, каждый клиент может рассчитывать на:

  1. Качественный сервис;
  2. Индивидуальное обслуживание;
  3. Изготовление обуви по эскизам;
  4. Организацию регулярных поставок;
  5. Быструю доставку по Украине и странам ближнего зарубежья;
  6. Адекватные цены, скидки, акции, особые условия для партнеров.

Для получения дополнительной информации свяжитесь с менеджерами компании по телефону, с помощью e-mail или посетите офис фабрики в Луцке!

 

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