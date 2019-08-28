Как печатают чеки: взгляд на обычные вещи под необычным углом®

Чеки — это бумажки, с которыми мы сталкиваемся везде. Покупая товар, расплачиваясь за услугу, приобретая билет на вокзале, мы получаем подтверждение расчетно-кассовой операции — и именно квитанция служит документом, который делает такую операцию законной. Вот почему она должна печататься не обычным принтером, а тем, который специально для этого предназначен.

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Разберемся, как печатаются чеки, какое оборудование для этого нужно и на какие параметры обращать внимание при выборе.

Основные требования к печати чеков

Возвращаясь к тому, что чек нельзя напечатать с помощью обычного принтера, подчеркнем — речь идет об официальном документе. Чек защищает права потребителя: он поможет вернуть товар ненадлежащего качества и доказать свою правоту, если товар или услуга каким-то образом навредили. По этой причине каждая такая бумажка уникальна — ее легко можно отследить и проверить. POS-принтер работает в комплекте со специальным блоком ЭКЛЗ, через который проходят все операции: вскрывать этот блок нельзя и это строго контролируется специальными органами.

Если говорить о главном требовании, которое предъявляется к чеку, то оно таково: документ должен выводиться через специальное, официально зарегистрированное и правильно работающее оборудование. Только в этом случае компания или человек, предоставляющие услуги и товары, не будут иметь проблем с законом.

Опциональные характеристики принтера для печати чека

Выбирая принтер для печати чеков, стоит ориентироваться на следующие характеристики:

Степень мобильности. Небольшие и легкие устройства относят к мобильным — их можно возить с собой, например, использовать во время курьерской доставки. Настольное оборудование чуть больше и тяжелее, но его можно перемещать. А есть еще встраиваемые изделия, которые устанавливаются на кассе и уже никуда не передвигаются.

Скорость печати: от 70 до 260 мм/с. Существует более десятка вариантов скорости в этих промежутках: конкретное решение выбирают в зависимости от проходимости кассового места и количества обслуживаемых покупателей.

Варианты подключения к POS-терминалу. Передача данных осуществляется по кабелям и беспроводным технологиям (Wi-Fi, Bluetooth, Ethernet).

Важно учитывать такие параметры, как количество и тип встроенной памяти, разрешение печати. Многие покупатели ставят во главу угла цену и марку. Качественные принтеры чеков выходят под брендами Argox, GoDEX, Citizen и др., представленными в каталоге НПО «РИФ». Покупая любую модель из интернет-магазина, покупатель должен учитывать особенности своего бизнеса. При необходимости представители продавца помогут определиться с ключевыми характеристиками принтера.