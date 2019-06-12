Как подобрать офис в Киеве по приемлемой стоимости ®

Для того, чтобы развивать свой бизнес, необходимо либо купить офисное помещение, либо арендовать его. Если бизнес находится на стадии развития, то нет смысла изымать средства из оборота и покупать в Киеве офисное помещение. Лучше оформить аренду, а высвободившиеся средства вложить в развитие бизнеса.

Чтобы арендовать офис, необходимо разобраться в классификации офисных помещений. Существует 4 категории офисов: от А до D. Также существует внутри классификации свои градации. Более подробно можно ознакомится с информацией на сайте https://knin.com.ua/realty/rent/city-kiev-kind-office.

Рассмотрим подробно каждую категорию в отдельности

1. Офисы класса А. Такие помещения снимают крупные и известные компании, также офисы класса А снимают представители иностранного капитала. Помещения расположены в центральной части города, в офисе работают как непосредственно сотрудники, так и руководящий состав. К основным особенностям офисов класса А можно отнести:

- авторский дизайн помещения;

- самое современное оборудование;

- высота потолка не менее 3.6 м;

- своя служба охраны;

- современные лифты;

- подземный паркинг;

- системы контроля доступа к зданию.

Офисы с меткой А+ имеют определенные преимущества. Аренда таких помещений значительная. Наиболее дорогие помещения располагаются в Шевченковском, Печерском и Подольском районе.

2. Офисы класса В. Обычно такие офисы не являются представительскими, скорее всего они рабочие. Спектр услуг таких офисов ниже, чем спектр услуг офисов класса А. Такие офисы не располагают, к примеру, подземными паркингами, да и качество отделки далеко от авторского. Существуют подкатегории B+, B1 и B2.

3. Офисы класса С. Обычно такие офисы сдают в аренду в зданиях, которые были построены не для офисов. В таких помещениях отсутствует соответствующая инфраструктура. Не везде есть система кондиционирования, а также современный ремонт. Офис категории С подойдет для компаний среднего класса. Перед сдачей в аренду владельцы зданий производят косметический ремонт. Здесь имеется интернет, центральное отопление, туалет, как правило, расположен на этаже.

4. Офисы категории D. Обычно они располагаются в зданиях, которые были построены в советское время. Понятно, что такие помещения необходимо приспосабливать к офисным. Требуется перепланировка, капитальный ремонт, часто необходимо менять инженерные коммуникации.

Что необходимо сделать для того, чтобы не потратить зря деньги? Постарайтесь обратиться в проверенное агентство по недвижимости. Здесь работают специалисты самой высокой квалификации. Они подберут необходимое помещение для вашего офиса по максимально выгодной цене.

